مع قرب تعافيه من الإصابة.. يامال يشارك في تدريبات إسبانيا

شارك لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا في تدريبات اللاروخا يوم الأحد، مع قرب تعافيه من الإصابة.

وظهر يامال في التدريب المفتوح لوسائل الإعلام وهو يقوم بتدريبات خفيفة مع باقي الفريق.

واكتفى البالغ من العمر 18 عاما بأداء بعض تمارين الإطالة قبل التوجه إلى صالة الجيمانزيوم.

وكان يامال يخوض برنامجه التأهيلي في مدينة خوان جامبر الرياضية، بهدف تجنب أي إجهاد أو انتكاسة قد تؤدي إلى غيابه عن البطولة بالكامل، خاصة بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في 22 أبريل أمام سيلتا فيجو.

وذلك قبل أن ينضم لصفوف منتخب إسبانيا.

واتفق نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم مع لامين يامال نجم البلوجرانا على عدم استعجال عودته للمشاركة في أول مباراتين في كأس العالم، أمام كاب فيردي والسعودية، وذلك لتجنب أي مخاطر على حالته البدنية، وفقا لجريدة موندو ديبورتيفو.

وأوضح التقرير أنه تسود حالة من الحذر الشديد في خطة التعافي، حيث يتم اعتماد مبدأ (صفر مخاطرة)، مع تحديد مباراة أوروجواي يوم السبت 27 يونيو كموعد مستهدف لعودته إلى الملاعب.

وتجري اتصالات مستمرة بين نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع اتفاق كامل على عدم الدفع باللاعب في أول مباراتين ضد منافسين أقل قوة مثل كاب فيردي والسعودية، إلا إذا كان جاهزًا بنسبة 100%.

وينطلق كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان أحد أهم أسباب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.