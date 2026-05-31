تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره

الأحد، 31 مايو 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

مارك كاسادو لاعب برشلونة

وضع نادي موناكو اسم مارك كاسادو ضمن اهتماماته خلال فترة الانتقالات، في ظل متابعة عدة أندية لوضع لاعب وسط برشلونة.

ويفاضل كاسادو بين عدة عروض من أندية أوروبية وأخرى سعودية، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن، في ظل رغبته في الاستمرار مع برشلونة حال الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، شهدت الساعات الماضية تواجد وكيله خورخي مينديز في موناكو، حيث ناقش عدة ملفات تخص النادي، وكان اسم لاعب الوسط ضمن المحادثات.

ويتحرك موناكو لضم أكثر من لاعب من برشلونة، بعد اقترابه من حسم صفقة أنسو فاتي بشكل نهائي عقب فترة إعارته.

وكان كاسادو قريبا من الرحيل في يناير الماضي، لكنه قرر البقاء حتى نهاية الموسم بعد جلسة مع المدرب هانز فليك، الذي أقنعه بالاستمرار.

ولم يحصل اللاعب على فرص مشاركة كافية، ما يجعله يفكر في الرحيل حال استمرار الوضع كما هو.

ويعد موناكو خيارا مطروحا أمام اللاعب، خاصة مع مشاركة الفريق في البطولات الأوروبية، وهو ما قد يمنحه فرصة أكبر للظهور.

