تقرير: موافقة فليك شرط الحسم لصفقة سيلفا.. وعرض مالي أفضل من أتلتيكو مدريد

وضع نادي برشلونة اسم برناردو سيلفا ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي برشلونة

ويمتلك اللاعب عدة مميزات تدعم موقفه، أبرزها خبراته الكبيرة واستعداده لتخفيض راتبه، بالإضافة إلى انتقاله مجانا دون الحاجة للتفاوض مع ناديه السابق.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه رغم ذلك، لم يحسم برشلونة قراره حتى الآن، في ظل وجود أولويات أخرى داخل النادي، أبرزها تدعيم مركز المهاجم.

وينتظر النادي موافقة المدير الفني هانز فليك على الصفقة، إذ لم يمنح الضوء الأخضر حتى الآن بسبب ازدحام الخيارات في خط الوسط ومركز صانع اللعب.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يواجه منافسة من أتلتيكو مدريد، الذي يقدم عرضا ماليا أفضل للاعب، ما يزيد من صعوبة حسم الصفقة في الوقت الحالي.

ويعتمد فليك على أكثر من لاعب في هذه المراكز، ما يجعل فكرة التعاقد مع لاعب جديد مرتبطة بخروج بعض العناصر من الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقد يمنح تعدد مراكز برناردو سيلفا أفضلية نسبية، إذ يمكنه اللعب في الوسط أو خلف المهاجم أو كجناح وهمي، وهو ما قد يتناسب مع احتياجات الفريق حال حدوث تغييرات في الخط الأمامي.

ويرغب اللاعب في حسم مستقبله قبل انطلاق كأس العالم، لتجنب خوض البطولة بدون فريق، بينما لا يتعجل برشلونة إتمام الصفقة بنفس الوتيرة.