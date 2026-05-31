منتخب مصر يصل الولايات المتحدة استعدادا لـ كأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

وصلت بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خوض نهائيات كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وحطت البعثة في أمريكا بعد رحلة طيران استمرت 12 ساعة، حيث غادر الفراعنة مطار القاهرة بعد منتصف ليل الأحد.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة البرازيل وديا، في إطار الاستعداد لكأس العالم.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلدا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول أعمال المنتخب من اليوم الأول وحتى الأخير خلال دور المجموعات في كأس العالم.

وجاء الجدول كالتالي بمواعيد مصر:

30 مايو: السفر إلى كليفلاند الساعة 6:59 صباح 31 مايو.

31 مايو – 5 يونيو: تدريبات الساعة 1 صباحا.

6 يونيو: مصر ضد البرازيل وديا الساعة 1 صباحا (7 يونيو).

7 يونيو: تدريب صباحي

7 يونيو: السفر إلى سبوكان الساعة 1 صباح 8 يونيو.

8-13 يونيو: تدريبات الساعة العاشرة صباحا.

13 يونيو: السفر إلى سياتل الساعة 3 صباح 14 يونيو.

14 يونيو: تدريب الساعة الثامنة مساء.

15 يونيو: مصر ضد بلجيكا الساعة العاشرة مساء.

15 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة الخامسة صباح 16 يونيو.

16-18 يونيو: تدريبات الساعة الرابعة صباحا.

19 يونيو: السفر إلى فانكوفر الساعة العاشرة مساء.

19 يونيو: تدريب الساعة الرابعة صباح 20 يونيو.

20 يونيو: تدريب الساعة الرابعة صباح 21 يونيو.

21 يونيو: مصر ضد نيوزيلندا الساعة الرابعة صباح 22 يونيو.

22 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة التاسعة مساء.

22-23 يونيو: تدريبات الساعة السادسة صباحا.

24 يونيو: السفر إلى سياتل الساعة 11 مساء.

24-25 يونيو: تدريبات الساعة السادسة صباحا.

26 يونيو: مصر ضد إيران الساعة السادسة صباح 27 يونيو.

27 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة التاسعة مساء.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخة 1934 و1990 و2018.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

