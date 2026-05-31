منافس مصر - دي بروين: يجب أن نكون واقعيين وننظر لهوية منافسينا في كأس العالم وتوقيت مواجهتهم

يرى كيفن دي بروين نجم منتخب بلجيكا أن فريقه يجب أن يكون واقعيا حين يواجه منافسيه في كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلندا.

وقال دي بروين لشبكة VTM: "أتطلع كثيرا للمشاركة في كأس العالم. لا أشعر بأي توتر، فهي ستكون مشاركتي الرابعة في كأس العالم".

وأضاف "بعد كل ما مررت به خلال مسيرتي، أصبحت أتعامل مع الأمر بهدوء كبير. أنا أكبر سنًا الآن وأرغب قبل كل شيء في الاستمتاع بالتجربة".

وتابع "طموحات المنتخب البلجيكي؟ هذا يعتمد على المنافسين الذين ستواجههم. الأمر دائمًا كذلك في البطولات الكبرى".

وأتم نجم نابولي "يجب أن نكون واقعيين وننظر إلى هوية المنافسين وتوقيت مواجهتهم".

ويصطدم منتخب بلجيكا بنظيره المصري في الجولة الافتتاحية يوم 15 يونيو المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.