تقرير: برشلونة ينفذ اتفاقه مع أولمو بشأن الموسم الثالث

نفذ برشلونة اتفاقه مع داني أولمو، بمنح اللاعب تحسينا في عقده بداية من الموسم الثالث له مع الفريق.

ويقدر برشلونة قرارات أولمو قبل انضمامه إلى النادي وتنازله عن مستحقاته وتخفيض راتبه من أجل التسجيل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الطرفين قد توصلا لاتفاق مسبق يقضي بزيادة راتب اللاعب في هذا التوقيت، تقديرا لدوره داخل الفريق وتعويضا عن الموسمين الأولين اللذين وافق خلالهما على تخفيض راتبه.

ويحظى أولمو بتقدير إدارة برشلونة، بعدما فضل الانضمام للنادي في صيف 2024 رغم امتلاكه عروضا مالية أكبر، وساهم في تسهيل تسجيله عبر التنازل عن جزء من مستحقاته في البداية.

وشارك اللاعب مع الفريق خلال الموسم الماضي في 46 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9، كما شارك في 85% من مباريات الفريق خلال موسم 2025-2026.

وخلال عام 2026، خاض أولمو 29 مباراة مع برشلونة، سجل 4 أهداف وصنع 7، بالإضافة إلى تسببه في ركلة جزاء.

ويرتبط أولمو بعقد مع برشلونة حتى 2030، ويخطط للاستمرار مع الفريق رغم اهتمام عدة أندية بضمه، من بينها أرسنال، إلى جانب عروض من الدوري السعودي.

ويعد أولمو من العناصر الأساسية في تشكيل هانز فليك، حيث نجح في فرض نفسه كلاعب مؤثر داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة.