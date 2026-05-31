لا جازيتا: توتي يقترب من العودة إلى روما بدور إداري

اقترب فرانشيسكو توتي من العودة إلى روما من جديد، ولكن هذه المرة في منصب إداري داخل النادي.

فرانشيسكو توتي النادي : معتزل روما

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن جيان بييرو جاسبريني مدرب الفريق يعمل مع إدارة النادي لإقناع الأسطورة بالعودة، بدعم من المالك رايان فريدكين.

ويرى جاسبريني أن توتي يمكن أن يلعب دورا مهما كحلقة وصل بين اللاعبين والإدارة، بما يساهم في خلق حالة من الانسجام داخل الفريق.

وكان توتي قد قضى مسيرته بالكامل بقميص روما قبل اعتزاله في 2017، ثم عمل لفترة قصيرة داخل النادي قبل رحيله في 2019 بسبب خلافات إدارية تتعلق بصلاحياته.

ومن المنتظر أن يتولى توني داميكو منصب المدير الرياضي، مع وجود توجه لإعادة توتي في دور أكبر خلف الكواليس.

وكانت إدارة النادي قد فكرت سابقا في منحه دورا شرفيا كسفير للنادي في احتفالات المئوية عام 2027، لكن الجهاز الفني يفضل منحه دورا تنفيذيا أكثر تأثيرا.

يذكر أن كلاوديو رانييري كان مرشحا للقيام بدور مشابه، قبل أن تنتهي تجربته مع الفريق بسبب خلافات مع المدرب.