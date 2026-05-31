لا جازيتا: توتي يقترب من العودة إلى روما بدور إداري

الأحد، 31 مايو 2026 - 11:33

كتب : FilGoal

فرانشسكو توتي - ملك روما غير المتوج والمتوج بكأس العالم لم تسنح له الفرصة للتتويج بدوري الأبطال.

اقترب فرانشيسكو توتي من العودة إلى روما من جديد، ولكن هذه المرة في منصب إداري داخل النادي.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن جيان بييرو جاسبريني مدرب الفريق يعمل مع إدارة النادي لإقناع الأسطورة بالعودة، بدعم من المالك رايان فريدكين.

ويرى جاسبريني أن توتي يمكن أن يلعب دورا مهما كحلقة وصل بين اللاعبين والإدارة، بما يساهم في خلق حالة من الانسجام داخل الفريق.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا ديلو سبورت: روما يضع جرينوود هدفا لتدعيم هجومه في أبطال أوروبا روما يعلن ضم مالين بشكل نهائي رئيس لانس يعلن تفعيل بند ضم سعود عبد الحميد من روما الرياضية: لانس يقرر تفعيل بند شراء سعود عبد الحميد من روما

وكان توتي قد قضى مسيرته بالكامل بقميص روما قبل اعتزاله في 2017، ثم عمل لفترة قصيرة داخل النادي قبل رحيله في 2019 بسبب خلافات إدارية تتعلق بصلاحياته.

ومن المنتظر أن يتولى توني داميكو منصب المدير الرياضي، مع وجود توجه لإعادة توتي في دور أكبر خلف الكواليس.

وكانت إدارة النادي قد فكرت سابقا في منحه دورا شرفيا كسفير للنادي في احتفالات المئوية عام 2027، لكن الجهاز الفني يفضل منحه دورا تنفيذيا أكثر تأثيرا.

يذكر أن كلاوديو رانييري كان مرشحا للقيام بدور مشابه، قبل أن تنتهي تجربته مع الفريق بسبب خلافات مع المدرب.

روما الدوري الإيطالي توتي
نرشح لكم
مع قرب تعافيه من الإصابة.. يامال يشارك في تدريبات إسبانيا تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره لا جازيتا: إنتر يجهز عرضا يصل إلى 50 مليون يورو لضم باليسترا رئيس كومو: التأهل لدوري الأبطال فاجأنا.. ومستقبل فابريجاس وباز ليس بأيدينا تقرير: موافقة فليك شرط الحسم لصفقة سيلفا.. وعرض مالي أفضل من أتلتيكو مدريد تقرير: يوفنتوس يترقب قرار ريال مدريد لحسم صفقة براهيم دياز كونسيساو: أنا من الأفضل في العالم بمركزي تقرير: برشلونة ينفذ اتفاقه مع أولمو بشأن الموسم الثالث
أخر الأخبار
تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره 12 دقيقة | ميركاتو
بعثة قطر تصل إلى أمريكا.. ومواجهة ضد السلفادور قبل كأس العالم 37 دقيقة | في المونديال
بسبب أزمة في التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يفشل في السفر لأمريكا الشمالية 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
لا جازيتا: إنتر يجهز عرضا يصل إلى 50 مليون يورو لضم باليسترا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس كومو: التأهل لدوري الأبطال فاجأنا.. ومستقبل فابريجاس وباز ليس بأيدينا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: موافقة فليك شرط الحسم لصفقة سيلفا.. وعرض مالي أفضل من أتلتيكو مدريد 59 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: يوفنتوس يترقب قرار ريال مدريد لحسم صفقة براهيم دياز ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يصل الولايات المتحدة استعدادا لـ كأس العالم ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530037/لا-جازيتا-توتي-يقترب-من-العودة-إلى-روما-بدور-إداري