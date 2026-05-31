مدرب السعودية الجديد: مواجهة الإكوادور كانت مفيدة وجيدة للغاية رغم الخسارة

أوضح اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي أن المواجهة الودِّية التي خسرها الأخضر أمام الإكوادور بنتيجة 1-2 حملت كثيراً من المكتسبات واللحظات الإيجابية رغم قصر فترة التحضير.

وخسر منتخب السعودية مباراته الودية أمام الإكوادور في أولى مواجهات جورجيوس دونيس مدرب الأخضر الجديد.

وقال دونيس في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط: "لقد خضنا 4 حصص تدريبية فقط، وعملنا بجدية كبيرة خلال الأيام الـ4 الماضية، حيث بذل اللاعبون جهداً مضاعفاً سواء على أرضية الملعب أو في جلسات الفيديو المكثفة".

وأضاف "أعتقد أننا نعيش وقتاً صعباً ودقيقاً حالياً، لأننا مطالبون بإيصال أفكارنا الفنية للاعبين في زمن قياسي، وفي الوقت ذاته يتعيَّن علينا التفكير في النتيجة وتحقيق التوازن".

وحول تقييمه للمستوى الفني والفرص المُهدَرة خلال اللقاء، أوضح "مباراة الإكوادور كانت مفيدة وجيدة للغاية، عشنا لحظات قوية ومميزة خصوصاً في الشوط الأول، حيث فرضنا أسلوبنا ولعبنا بثقة، ونجحنا في خلق هجمات وفرص مُحقَّقة".

واستدرك "لكنني في المقابل لست سعيداً تماماً، لأنه كان يجب علينا التسجيل من تلك الفرص، وبالمقابل استقبلت شباكنا هدفاً من ركلة ثابتة دون أن يتعرَّض مرمانا لهجمات خطيرة".

وأضاف دونيس مستعرضاً صعوبة المهمة وحجم التحدي التاريخي "التفاصيل الصغيرة، خصوصاً في نهائيات كأس العالم، تُعدُّ أمراً حاسماً ومهماً جداً بالنسبة لنا. المهمة لم تكن سهلةً أبداً، كان الأمر سيكون أكثر سهولة لو كنا نحضِّر لخوض كأس الخليج أو كأس آسيا، ولكننا نتحدَّث هنا عن المونديال، وهذا يفرض عليّ شخصياً أن أكون ذكياً جداً في كيفية إدارة الأمور الفنية والذهنية".

وتغلب منتخب الإكوادور على السعودية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الاستعدادات لكأس العالم بالمباراة التي أقيمت في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وسجل هدفا الإكوادور كل من جاكسون بوروزو وأنتوني فالنسيا في الدقيقتين 35 و51 بينما سجل سلطان مندش جناح السعودية هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 87.

وخسر منتخب السعودية مباراته التاسعة في أمريكا من أصل17 مباراة خاضهم على أرضها خلال الفترة الماضية.

وأشرك دونيس في مباراته الأولى مع السعودية 19 لاعبا بعدما تم الاتفاق على إجراء 8 تبديلات.

وعجز منتخب السعودية عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد هزيمتين سابقتين أمام صربيا ومصر.

وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، تحتضن نيويورك أولاهما حتى 31 مايو الجاري، وتتخللها مباراة تجريبية أمام الإكوادور التي أقيمت فجر اليوم.

وفي 1 يونيو، ستغادر البعثة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، التي ستمتد حتى التاسع من الشهر، وسيتخللها تجريبيتان أمام بورتوريكو والسنغال.

ويتواجه الأخضر مع بورتوريكو 5 يونيو على ملعب Q2 في أوستن، فيما يُلاقي السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وبعد مباراة السنغال، سيتأهب المنتخب في مدينة أوستن، مقره الرئيس خلال النهائيات، لبدء المشوار المونديالي.

ويبدأ الأخضر السعودي مبارياته بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو، قبل ملاقاة إسبانيا يوم 21، وكاب فيردي يوم 27.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور أعلن، عن اختيار 30 لاعبًا للمعسكر يتوجب تقلصيهم إلى 26 في القائمة النهائية للبطولة.

واختار دونيس كلًا من محمد العويس، ونواف العقيدي، وأحمد الكسار، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وجهاد ذكري، وعلي لاجامي، وحسن كادش، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، وعلي مجرشي، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وزكريا هوساوي، ومحمد كنو، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وعلاء آل حجي، وسالم الدوسري، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وسلطان مندش، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان.