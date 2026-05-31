دي بروين: سعيد برحيل كونتي.. نمتلك أفكارا مختلفة

تحدث كيفين دي بروين لاعب نابولي عن رحيل أنطونيو كونتي مدرب الفريق، مؤكدا اختلاف وجهات النظر بينهما.

ولم يخف دي بروين سعادته برحيل كونتي عن قيادة الفريق.

وقال دي بروين لشبكة Het Nieuwsblad البلجيكية: "بالنسبة لي، أنا سعيد برحيل كونتي، كنا نمتلك أفكارا مختلفة تماما عن كرة القدم".

وأضاف "لم تتح لي الفرصة للعب في مركزي المفضل، ورغم ذلك حاولت دائما تقديم كل ما لدي للفريق".

وأوضح "كنا نلعب بأسلوب دفاعي للغاية، محاولة الفوز بهدف واحد وبطريقة 4-5-1 تعني نوعا معينا من كرة القدم".

وتابع "في بداية الموسم كنا نتراجع أكثر، ومهاجم الفريق سجل 10 أهداف فقط، وهو ما يوضح طبيعة الأرقام".

وأكمل "كانت هناك وعود بشأن طريقة اللعب عند انضمامي، لكن في النهاية لم يحدث ذلك، وهو أمر مؤسف لأن كرة القدم يجب أن تكون ممتعة".

وعن مستقبله اختتم دي بروين تصريحاته: "يتبقى عام واحد في عقدي، وأريد مناقشة الأمر، خاصة بعد ما حدث في الموسم الماضي".

وكان دي بروين قد انضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أبعدته لعدة أشهر، وشارك في 21 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

ويستعد اللاعب للمشاركة مع منتخب بلجيكا في كأس العالم، قبل حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلدا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.