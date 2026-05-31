بقيادة أجيري.. المكسيك تفوز على أستراليا وديا قبل إعلان قائمة كأس العالم

حقق منتخب المكسيك فوزا وديا على أستراليا بهدف دون رد، قبل الموعد النهائي لإعلان قوائم كأس العالم.

وسجل يوهان فاسكيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 برأسية من كرة ثابتة، ليمنح منتخب بلاده الفوز في اللقاء الذي أقيم على ملعب روز بول في الولايات المتحدة.

وأجرى خافيير أجيري مدرب المكسيك 9 تغييرات على التشكيل الأساسي مقارنة بالمباراة السابقة أمام غانا، في إطار تجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

وشهدت المباراة أفضلية للمكسيك في الشوط الأول، بينما تحسن أداء أستراليا في الشوط الثاني دون ترجمة الفرص إلى أهداف.

وأهدر محمد توريه فرصة محققة لأستراليا في الشوط الأول، بعدما سدد الكرة خارج المرمى الخالي، في أبرز فرص فريقه خلال اللقاء.

ومن المقرر أن تعلن المنتخبات المشاركة قوائمها النهائية المكونة من 26 لاعبا قبل انطلاق البطولة، التي تبدأ يوم 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف أجيري عن قائمة أولية مكونة من 55 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد راؤول خيمينيز لاعب فولام، وسانتياجو خيمينيز لاعب ميلان مع الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا حارس مرمى ليماسول.

ويخوض جييرمو أوتشوا قائمة منتخب المكسيك للمرة السادسة في كأس العالم، وخاض المشاركة الأولى بكأس العالم 2006، و2010، و2014 مع 2018، و2022، وسيشارك للمرة السادسة في كأس العالم 2026.

ويقع منتخب المكسيك في المجموعة الأولى التي تضم كل من: جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية مع التشيك.

ويخوض منتخب المكسيك افتتاح كأس العالم 2026 أمام جنوب إفريقيا، في افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.