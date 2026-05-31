مباراة دونيس الأولى.. منتخب السعودية يخسر أمام الإكوادور وديا

خسر منتخب السعودية مباراته الودية أمام الإكوادور في أولى مواجهات جورجيوس دونيس مدرب الأخضر الجديد.

وتغلب منتخب الإكوادور على السعودية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الاستعدادات لكأس العالم بالمباراة التي أقيمت في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وسجل هدفا الإكوادور كل من جاكسون بوروزو وأنتوني فالنسيا في الدقيقتين 35 و51 بينما سجل سلطان مندش جناح السعودية هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 87.

وخسر منتخب السعودية مباراته التاسعة في أمريكا من أصل17 مباراة خاضهم على أرضها خلال الفترة الماضية.

وأشرك دونيس في مباراته الأولى مع السعودية 19 لاعبا بعدما تم الاتفاق على إجراء 8 تبديلات.

وعجز منتخب السعودية عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد هزيمتين سابقتين أمام صربيا ومصر.

وينقسم المعسكر إلى مرحلتين، تحتضن نيويورك أولاهما حتى 31 مايو الجاري، وتتخللها مباراة تجريبية أمام الإكوادور التي أقيمت فجر اليوم.

وفي 1 يونيو، ستغادر البعثة إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من المعسكر، التي ستمتد حتى التاسع من الشهر، وسيتخللها تجريبيتان أمام بورتوريكو والسنغال.

ويتواجه الأخضر مع بورتوريكو 5 يونيو على ملعب Q2 في أوستن، فيما يُلاقي السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وبعد مباراة السنغال، سيتأهب المنتخب في مدينة أوستن، مقره الرئيس خلال النهائيات، لبدء المشوار المونديالي.

ويبدأ الأخضر السعودي مبارياته بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو، قبل ملاقاة إسبانيا يوم 21، وكاب فيردي يوم 27.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور أعلن، عن اختيار 30 لاعبًا للمعسكر يتوجب تقلصيهم إلى 26 في القائمة النهائية للبطولة.

واختار دونيس كلًا من محمد العويس، ونواف العقيدي، وأحمد الكسار، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وجهاد ذكري، وعلي لاجامي، وحسن كادش، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، وعلي مجرشي، ومتعب الحربي، ونواف بوشل، وزكريا هوساوي، ومحمد كنو، وعبد الله الخيبري، وزياد الجهني، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وعلاء آل حجي، وسالم الدوسري، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وسلطان مندش، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم، وصالح الشهري، وعبد الله الحمدان.