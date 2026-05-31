إبراهيم حسن: سنبذل أقصى جهدنا لإسعاد المصريين في كأس العالم

وعد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الجماهير المصرية ببذل أقصى جهد للوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم وإسعادهم.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر بي عن سبورتس: "شرف كبير لنا أن نتواجد في كأس العالم ضمن الجهاز الفني بعد أن شاركنا كلاعبين".

وغادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف "في إيطاليا 1990 لم يتوقع أحد أن نحقق شيئا، لكننا فرضنا التعادل على بطل أوروبا هولندا وكنا الفريق الأفضل في المباراة".

وتابع "تعادلنا مع أيرلندا، وكنا قريبين كذلك من خطف نقطة على الأقل من إنجلترا وبلوغ الدور التالي لكننا لم نوفق".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد قيادة الفريق من خارج الخطوط أمر مختلف تماما، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد المصريين والذهاب لأبعد حد ممكن في كأس العالم".

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة البرازيل وديا، في إطار الاستعداد لكأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلدا.