في الجول يكشف سبب غياب مرموش عن السفر مع منتخب مصر.. وموعد انضمامه

الأحد، 31 مايو 2026 - 00:18

كتب : محمد جمال

عمر مرموش - مصر - روسيا

تخلف عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي عن السفر مع منتخب مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا لكأس العالم.

وغادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر مرموش تخلف عن السفر مع بعثة منتخب مصر إلى أمريكا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لعقد قرانه.

ومن المقرر أن يلتحق عمر مرموش بالبعثة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 2 يونيو تحضيرا لكأس العالم.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة البرازيل وديا، في إطار الاستعداد لكأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلدا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول أعمال المنتخب من اليوم الأول وحتى الأخير خلال دور المجموعات في كأس العالم.

وجاء الجدول كالتالي بمواعيد مصر:

30 مايو: السفر إلى كليفلاند الساعة 6:59 صباح 31 مايو.

31 مايو – 5 يونيو: تدريبات الساعة 1 صباحا.

6 يونيو: مصر ضد البرازيل وديا الساعة 1 صباحا (7 يونيو).

7 يونيو: تدريب صباحي

7 يونيو: السفر إلى سبوكان الساعة 1 صباح 8 يونيو.

8-13 يونيو: تدريبات الساعة العاشرة صباحا.

13 يونيو: السفر إلى سياتل الساعة 3 صباح 14 يونيو.

14 يونيو: تدريب الساعة الثامنة مساء.

15 يونيو: مصر ضد بلجيكا الساعة العاشرة مساء.

15 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة الخامسة صباح 16 يونيو.

16-18 يونيو: تدريبات الساعة الرابعة صباحا.

19 يونيو: السفر إلى فانكوفر الساعة العاشرة مساء.

19 يونيو: تدريب الساعة الرابعة صباح 20 يونيو.

20 يونيو: تدريب الساعة الرابعة صباح 21 يونيو.

21 يونيو: مصر ضد نيوزيلندا الساعة الرابعة صباح 22 يونيو.

22 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة التاسعة مساء.

22-23 يونيو: تدريبات الساعة السادسة صباحا.

24 يونيو: السفر إلى سياتل الساعة 11 مساء.

24-25 يونيو: تدريبات الساعة السادسة صباحا.

26 يونيو: مصر ضد إيران الساعة السادسة صباح 27 يونيو.

27 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة التاسعة مساء.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخة 1934 و1990 و2018.

