إصابة جيلمور واستبعاده من قائمة اسكتلندا لـ كأس العالم

الأحد، 31 مايو 2026 - 00:14

كتب : FilGoal

بيلي جيلمور - اسكتلندا

أعلن منتخب اسكتلندا إصابة بيلي جيلمور لاعب نابولي واستبعاده من قائمة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب اسكتلندا للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وكتب حساب المنتخب على X أن جيلمور تعرض لإصابة في الركبة وسيستبعد من قائمة الفريق المشاركة لكأس العالم.

أخبار متعلقة:
مواهب كأس العالم – لينارت كارل.. شبيه ريبيري الأكثر لفت للأنظار بوكيتينو يحسمها.. تيم ريم قائدا لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم برنامج منتخب مصر كاملا في كأس العالم كأس العالم - كرويف.. فيثاغورس بحذاء كرة قدم

وتعرض جيلمور للإصابة في المباراة الودية ضد كوراساو.

وفاز منتخب اسكتلندا 4-1 على كوراساو، وتم تبديل جيلمور في الدقيقة 42 بداعي الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: كريج جوردون (هارتس الاسكتلندي) - أنجوس جان (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - ليام كيلي (رينجرز الاسكتلندي).

الدفاع: جرانت هانلي (هيبيرنيان الاسكتلندي) - جاك هيندري (الاتفاق السعودي) - أرون هيكي (برينتفورد الإنجليزي) - دوم هيام (ريكسهام الإنجليزي) - سكوت ماكينا (دينامو زغرب الكرواتي) - ناثان باتيرسون (إيفرتون الإنجليزي) - أنتوني رالستون (سيلتك الاسكتلندي) - أندي روبرتسون (ليفربول الإنجليزي) - جون سوتار (رينجرز الاسكتلندي) - كيران تيرني (سيلتك الاسكتلندي)

الوسط: ريان كريستي (بورنموث الإنجليزي) - فيندلاي كورتيس (رينجرز الاسكتلندي) - لويس فيرجسون (بولونيا الإيطالي) - بن جانون دوك (بورنموث الإنجليزي) - بيلي جيلمور (نابولي الإيطالي) - جون مكجين (أستون فيلا الإنجليزي) - كيني ماكلين (نورويتش سيتي الإنجليزي) - سكوت ماكتوميناي (نابولي).

الهجوم: تشي آدمز (تورينو الإيطالي) - ليندون دايكس (تشارلتون أثلتيك الإنجليزي) - جورج هيرست (إبسويتش تاون الإنجليزي) - لاورنس شانكلاند (هارتس الاسكتلندي) - روس ستيوارت (ساوثامبتون الإنجليزي).

ويقع منتخب اسكتلندا في مجموعة تضم البرازيل والمغرب وهايتي.

كأس العالم اسكتلندا بيلي جيلمور
نرشح لكم
إبراهيم حسن: سنبذل أقصى جهدنا لإسعاد المصريين في كأس العالم في الجول يكشف سبب غياب مرموش عن السفر مع منتخب مصر.. وموعد انضمامه بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا تحضيرا لكأس العالم أبو ريدة: التوأم نجحا في بث الحماس والروح القتالية.. وظروف خاصة أخرت لحاقي ببعثة منتخب مصر منافس مصر - مدرب بلجيكا: أعرف كل شيء عن صلاح.. ولم أفتقر يوما إلى الطموح رودري: الفوز بكأس العالم سيكون بمثابة اللمسة الأخيرة في مسيرة رائعة بوكيتينو يحسمها.. تيم ريم قائدا لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم برنامج منتخب مصر كاملا في كأس العالم
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: سنبذل أقصى جهدنا لإسعاد المصريين في كأس العالم 4 ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف سبب غياب مرموش عن السفر مع منتخب مصر.. وموعد انضمامه 4 ساعة | في المونديال
إصابة جيلمور واستبعاده من قائمة اسكتلندا لـ كأس العالم 4 ساعة | في المونديال
بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا تحضيرا لكأس العالم 4 ساعة | في المونديال
أبو ريدة: التوأم نجحا في بث الحماس والروح القتالية.. وظروف خاصة أخرت لحاقي ببعثة منتخب مصر 5 ساعة | في المونديال
كفاراتسخيليا: استغللت شراسة موسكيرا للحصول على ركلة جزاء 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - مدرب بلجيكا: أعرف كل شيء عن صلاح.. ولم أفتقر يوما إلى الطموح 5 ساعة | في المونديال
حكيمي: التتويج مرتين بـ دوري أبطال أوروبا صعب 5 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530025/إصابة-جيلمور-واستبعاده-من-قائمة-اسكتلندا-لـ-كأس-العالم