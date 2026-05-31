إصابة جيلمور واستبعاده من قائمة اسكتلندا لـ كأس العالم

أعلن منتخب اسكتلندا إصابة بيلي جيلمور لاعب نابولي واستبعاده من قائمة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب اسكتلندا للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وكتب حساب المنتخب على X أن جيلمور تعرض لإصابة في الركبة وسيستبعد من قائمة الفريق المشاركة لكأس العالم.

وتعرض جيلمور للإصابة في المباراة الودية ضد كوراساو.

وفاز منتخب اسكتلندا 4-1 على كوراساو، وتم تبديل جيلمور في الدقيقة 42 بداعي الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: كريج جوردون (هارتس الاسكتلندي) - أنجوس جان (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - ليام كيلي (رينجرز الاسكتلندي).

الدفاع: جرانت هانلي (هيبيرنيان الاسكتلندي) - جاك هيندري (الاتفاق السعودي) - أرون هيكي (برينتفورد الإنجليزي) - دوم هيام (ريكسهام الإنجليزي) - سكوت ماكينا (دينامو زغرب الكرواتي) - ناثان باتيرسون (إيفرتون الإنجليزي) - أنتوني رالستون (سيلتك الاسكتلندي) - أندي روبرتسون (ليفربول الإنجليزي) - جون سوتار (رينجرز الاسكتلندي) - كيران تيرني (سيلتك الاسكتلندي)

الوسط: ريان كريستي (بورنموث الإنجليزي) - فيندلاي كورتيس (رينجرز الاسكتلندي) - لويس فيرجسون (بولونيا الإيطالي) - بن جانون دوك (بورنموث الإنجليزي) - بيلي جيلمور (نابولي الإيطالي) - جون مكجين (أستون فيلا الإنجليزي) - كيني ماكلين (نورويتش سيتي الإنجليزي) - سكوت ماكتوميناي (نابولي).

الهجوم: تشي آدمز (تورينو الإيطالي) - ليندون دايكس (تشارلتون أثلتيك الإنجليزي) - جورج هيرست (إبسويتش تاون الإنجليزي) - لاورنس شانكلاند (هارتس الاسكتلندي) - روس ستيوارت (ساوثامبتون الإنجليزي).

ويقع منتخب اسكتلندا في مجموعة تضم البرازيل والمغرب وهايتي.