بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا تحضيرا لكأس العالم

غادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وستتوجه بعثة منتخب مصر إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة البرازيل وديا، في إطار الاستعداد لكأس العالم.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلدا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول أعمال المنتخب من اليوم الأول وحتى الأخير خلال دور المجموعات في كأس العالم.

وجاء الجدول كالتالي بمواعيد مصر:

30 مايو: السفر إلى كليفلاند الساعة 6:59 صباح 31 مايو.

31 مايو – 5 يونيو: تدريبات الساعة 1 صباحا.

6 يونيو: مصر ضد البرازيل وديا الساعة 1 صباحا (7 يونيو).

7 يونيو: تدريب صباحي

7 يونيو: السفر إلى سبوكان الساعة 1 صباح 8 يونيو.

8-13 يونيو: تدريبات الساعة العاشرة صباحا.

13 يونيو: السفر إلى سياتل الساعة 3 صباح 14 يونيو.

14 يونيو: تدريب الساعة الثامنة مساء.

15 يونيو: مصر ضد بلجيكا الساعة العاشرة مساء.

15 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة الخامسة صباح 16 يونيو.

16-18 يونيو: تدريبات الساعة الرابعة صباحا.

19 يونيو: السفر إلى فانكوفر الساعة العاشرة مساء.

19 يونيو: تدريب الساعة الرابعة صباح 20 يونيو.

20 يونيو: تدريب الساعة الرابعة صباح 21 يونيو.

21 يونيو: مصر ضد نيوزيلندا الساعة الرابعة صباح 22 يونيو.

22 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة التاسعة مساء.

22-23 يونيو: تدريبات الساعة السادسة صباحا.

24 يونيو: السفر إلى سياتل الساعة 11 مساء.

24-25 يونيو: تدريبات الساعة السادسة صباحا.

26 يونيو: مصر ضد إيران الساعة السادسة صباح 27 يونيو.

27 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة التاسعة مساء.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخة 1934 و1990 و2018.