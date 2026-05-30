كفاراتسخيليا: استغللت شراسة موسكيرا للحصول على ركلة جزاء

أوضح خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان أنه استغل شراسة كريستيان موسكيرا مدافع أرسنال للحصول على ركلة جزاء.

وارتكب موسكيرا ركلة جزاء بعد تدخل قوي على كفاراتسخيليا وتحصل اللاعب الجورجي على ركلة جزاء ليسجل عثمان ديمبيلي هدف التعادل.

وواصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال كفاراتسخيليا عبر بي إن سبورتس: "فخور بأننا تمكننا من تحقيق اللقب للمرة التانية، لكن الأمر صعب للغاية، فخور بأنني جزء من الفريق".

وأضاف "وجدت المساحة للحصول على ركلة الجزاء أمام أرسنال الذي يعتبر من الأفضل دفاعيا".

وشدد "أحسست أن موسكيرا كان شرسا للحاق بالكرة، لذلك دخلت لمنطقة الجزاء للحاق بالكرة قبله والحصول على ركلة جزاء".

وواصل "كان من الصعب التصديق أن أتوج بدوري أبطال أوروبا عندما تأتي من بلد ضعيف كرويا مثل جورجيا، لكن عملت كثيرا وفخور بأن الله منحني هذه الفرصة".

وأتم "تحسنت كثيرا دفاعيا في باريس سان جيرمان عكس الموسم الثاني في نابولي لأن مدربنا سباليتي الذي لعبنا بشكل رائع معه رحل ثم تولى 4 مدربين المسؤولية في موسم واحد، لويس إنريكي متطلب جدا، لذلك تطورت في هذا الجزء".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

كاتب التاريخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حصل على البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، إذ توج بالبطولة مع برشلونة في 2015.

وفي إفريقيا، عادل أشرف حكيمي رقم صامويل إيتو في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 3 ألقاب.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.