منافس مصر - مدرب بلجيكا: أعرف كل شيء عن صلاح.. ولم أفتقر يوما إلى الطموح

السبت، 30 مايو 2026 - 23:23

كتب : FilGoal

شدد رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا على احترامه الكامل لمنافسيه في مجموعته بكأس العالم خاصة المنتخب المصري.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: مصر وإيران ونيوزيلدا.

وقال رودي جارسيا مدرب بلجيكا عبر موقع فيفا: "نحن نعرف مصر جيدا، فهي من أفضل المنتخبات في إفريقيا. وأعرف كل شيء عن محمد صلاح لأنني دربته في روما".

وأضاف "كما سنواجه منتخبا من أوقيانوسيا (نيوزيلندا) وآخر من آسيا (إيران). نحن أقل معرفة بهما لأننا لا نشاهدهما كثيرا، لكننا نكن احتراما كبيرا لهما. هذا هو جوهر كأس العالم".

وتابع "لنبدأ أولا باحترام منافسينا في دور المجموعات. دعونا نهزمهم، وننهي المجموعة في الصدارة، ثم نرى إلى أي مدى يمكننا الوصول".

وأتم تصريحاته "لم أفتقر يوما إلى الطموح. سنذهب إلى أبعد نقطة ممكنة. لكن الأمر يعتمد أيضا على المسار الذي سنسلكه. ومع ذلك، كما قلت، نحن متحفزون للغاية، وطموحاتنا كبيرة، وفريقنا قادر على تحقيق إنجازات كبيرة".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

