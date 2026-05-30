ناصر الخليفي: أثبتنا أن باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم

أعرب ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان عن سعادته البالغة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وواصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال ناصر الخليفي عبر بي إن سبورتس: "أحمد الله على هذه البطولة الغالية، خططنا لذلك منذ سنوات وأثبتنا أن باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم".

وأضاف "واجهنا خصما قويا ونقول حظ أوفر لنادي أرسنال ومدربه وجماهيره بعد الموسم الرائع الذي قدموه".

وشدد "نملك مشروعا يعتمد على لاعبين شباب يؤمنون بالفريق ويقاتلون من أجل شعار باريس سان جيرمان. لدينا مجموعة تضع مصلحة النادي فوق كل شيء، ولاعبون يستحقون أن يكونوا جزءا من هذا المشروع لسنوات طويلة. الآن أصبح لدينا فريق يلعب بروح جماعية ومن أجل النادي قبل أي شيء آخر".

وكشف "عندما التقيت مع لويس إنريكي أول مرة طلبت منه تكوين فريق يلعب كرة هجومية، ووعدني بأن باريس سان جيرمان سيكون الأكثر صناعة للفرص في العالم، ولكنه لن يسجل هذه الفرص لأنها مهمة اللاعبين".

وأتم تصريحاته "أهدي هذه البطولة لروح والدتي التي دائما ما كانت تدعو لي بتحقيق دوري الأبطال".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.