ماركينيوس: سنعود بقوة أكبر وسنحارب على أبطال أوروبا مجددا

مضت دقائق قليلة على تتويج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن ماركينيوس قائد الفريق بدأ التفكير في الحصول على البطولة الثالثة الموسم المقبل.

وواصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال ماركينيوس عبر بي إن سبورتس: "التتويج للمرة الثانية تواليا شيء لا يصدق وسعيد وفخور من أجل ذلك".

وأضاف "الطريق لحصد البطولة كان طويلا ولعبنا مباريات صعبة".

وأتم "علينا أن نواصل طريقنا، الآن نعيش لحظات رائعة، سنعود بقوة أكبر وسنحارب على اللقب الموسم المقبل".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

كاتب التاريخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حصل على البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، إذ توج بالبطولة مع برشلونة في 2015.

وفي إفريقيا، عادل أشرف حكيمي رقم صامويل إيتو في عدد مرات التتويج بالبطولة بـ 3 ألقاب.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.