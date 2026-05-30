الثانية تواليا والرابعة بركلات الترجيح.. سان جيرمان يصعق أرسنال ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا

واصل باريس سان جيرمان كتابة التاريخ بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر بعد الفوز عليه 5-0.

وابتسمت ركلات الترجيح لباريس سان جيرمان في 4 نهائيات خلال هذا الموسم.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا، والسوبر الأوروبي أمام توتنام، وضد فلامنجو في كأس إنتركونتينينتال، والآن في مواجهة أرسنال.

كاتب التاريخ لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان حصل على البطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، إذ توج بالبطولة مع برشلونة في 2015.

وأصبح المغربي أشرف حكيمي أكثر لاعب حصل على البطولة بـ 3 مرات.

وانضم باريس سان جيرمان لقائمة من 8 فرق توجت بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وهم ريال مدريد وبنفيكا وإنتر وأياكس وبايرن ميونيخ وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان.

وسجل كاي هافيرتز هدف أرسنال، بينما أحرز عثمان ديمبيلي هدف باريس سان جيرمان.

وللمرة الثانية يتمكن هافيرتز من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك انضم هافيرتز للثلاثي: فيليبور فاسوفيتش، وكريستيانو رونالدو، ومارو ماندزوكيتش.

وكان هافيرتز قد أحرز هدفا في نهائي 2021 في الدقيقة 42 عندما كان لاعبا في تشيلسي وذلك ضد مانشستر سيتي.

وتوج تشيلسي وقتها بالبطولة بهدف هافيرتز إذ انتهت المباراة بهدف دون رد.

وأحرز ديمبيلي الهدف في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها خفيتشا كفاراتسخيليا بعد تدخل من كريستيان موسكيرا.

وبذلك سجل ديمبيلي لأول مرة في مسيرته في نهائي دوري أبطال أوروبا.



























وصف المباراة

بدأت المباراة باستحواذ باريس سان جيرمان على الكرة لكن دون إحداث خطورة على مرمى أرسنال.

وتمكن هافيرتز من افتتاح النتيجة مبكرا في الدقيقة السادسة بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ذهبت أعلى نقطة في الشباك.

وأهدر كفاراتسحيليا هدف التعادل بعد تدخل من دفاع أرسنال في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقيقة 13 سدد فابيان رويز كرة قوية مرت قريبة من مرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 45 صوب ديمبيلي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سدد فيتينيا تصدى لها دافيد رايا ببراعة.

وتحصل خفيتشا كفاراتسخيليا على ركلة جزاء بعد تدخل من كريستيان موسكيرا ونفذها ديمبيلي بنجاح في الدقيقة 65.

وحاول ديمبيلي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73 وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

وانفرد برادلي باركولا بشكل تام بدافيد رايا لكنه سدد في الشباك الخارجية في الدقيقة 90.

ولم تحدث أي فرص خطيرة في الشوطين الإضافيين ثم تم التوجه إلى ركلات الترجيح.

وأهدر إبيريتشي إيزي وجابرييل ماجاليس من أرسنال، بينما أضاع نونو مينديز من باريس سان جيرمان.

وكانت ركلة جابرييل هي الأخيرة التي عندما أضاعها أعلن الفريق الفرنسي بطلا لأوروبا.