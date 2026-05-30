تقرير قطري: صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والشمال

السبت، 30 مايو 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - محمد علي بن رمضان

كشفت صحيفة العرب القطري عن صفقة تبادلية منتظرة بين ناديي الأهلي والشمال.

ويلعب أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق في صفوف الشمال القطري.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، فإن الأهلي طلب عودة أكرم توفيق مجددا، ونادي الشمال طلب مقابل ذلك ضم محمد علي بن رمضان.

وأوضحت الصحيفة أن من المتوقع أن يكون هناك رد رسمي في الفترة القادمة سواء بحسم الصفقة التبادلية بين الناديين أو الاكتفاء فقط بانضمام أكرم توفيق للأهلي.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن رحيل أكرم توفيق هو الاقرب خاصة أن المدرب الإسباني ديفيد برايتس لا يعتمد عليه كثيرا في المباريات وأيضا رغبة اللاعب هي اللعب والاستمرارية في الملعب وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء، وهو ما يسهل عملية انضمامه للأهلي.

ولعب أكرم توفيق 23 مباراة مع الشمال وصنع 3 أهداف، وساهم في حصول فريقه على وصافة الدوري القطري.

بينما قال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "نرغب في استمرار محمد علي بن رمضان وتم الاستقرار على بقائه رفقة أشرف بنشرقي ويوسف بالعمري بالموسم المقبل، ولكن في حال رغبة اللاعب في الرحيل ووجود عرض مناسب لن نمانع رحيله".

وغاب بن رمضان عن اختيارات صبري لموشي مدرب منتخب تونس في كأس العالم 2026.

وانضم اللاعب التونسي بداية الموسم قادما من فرينكفاروزي المجري.

وشارك بن رمضان مع الأهلي في 36 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

