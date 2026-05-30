رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا
السبت، 30 مايو 2026 - 20:54
كتب : FilGoal
سجل عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان هدفا في شباك أرسنال خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.
وأحرز ديمبيلي الهدف في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها خفيتشا كفاراتسخيليا بعد تدخل من كريستيان موسكيرا.
ورغم فوز باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على إنتر بخمسة أهداف دون رد، إلا أن ديمبيلي لم يسجل في هذه المباراة، لكن تألق وصنع هدفين.
وتوج باريس سان جيرمان بالبطولة في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
وإذا توج الفريق بالبطولة فستكون المرة الثانية على التوالي للويس إنريكي مدرب الفريق والثالثة في تاريخه.
وحصل المدرب الإسباني على البطولة مع برشلونة في 2015.
نرشح لكم
الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان مباشر نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) باريس سان جيرمان.. إنقاذ رائع رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال تشكيل باريس سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم أمام أرسنال في نهائي أبطال أوروبا تشكيل أرسنال – هافيرتز يقود الهجومي وجيوكيريس على مقاعد البدلاء ضد سان جيرمان موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة مؤتمر أوديجارد: نثق في أنفسنا.. ونريد صناعة التاريخ من جديد