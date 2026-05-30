رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا

سجل عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان هدفا في شباك أرسنال خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وأحرز ديمبيلي الهدف في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها خفيتشا كفاراتسخيليا بعد تدخل من كريستيان موسكيرا.

ورغم فوز باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على إنتر بخمسة أهداف دون رد، إلا أن ديمبيلي لم يسجل في هذه المباراة، لكن تألق وصنع هدفين.

وتوج باريس سان جيرمان بالبطولة في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وإذا توج الفريق بالبطولة فستكون المرة الثانية على التوالي للويس إنريكي مدرب الفريق والثالثة في تاريخه.

وحصل المدرب الإسباني على البطولة مع برشلونة في 2015.