موندو ديبورتيفو: أنسو فاتي يقترب من الرحيل النهائي عن برشلونة

اقترب أنسو فاتي من مغادرة برشلونة بشكل نهائي والانضمام إلى موناكو، بعدما أدرك أن فرصه في التواجد ضمن خطط المدرب هانز فليك للموسم المقبل أصبحت شبه معدومة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فاتي كان يأمل في الحصول على فرصة جديدة داخل برشلونة خلال موسم 2026-2027، خاصة بعدما أنهى فترة إعارته مع موناكو بصورة مميزة، مسجلًا 9 أهداف خلال 25 مباراة وساهم في تأهل الفريق للمسابقات الأوروبية.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب كان يعتقد أنه قادر على شغل دور البديل لرافينيا، كما عول على تدخل وكيله خورخي مينديز لإقناع الإدارة الرياضية بمنحه فرصة جديدة.

لكن تعاقد برشلونة مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون أنهى آمال فاتي في العودة، وأقنعه بأن مكانه خارج مشروع فليك.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب منح بالفعل موافقته على الاستمرار مع موناكو، فيما باتت المفاوضات بين جميع الأطراف في مراحلها الأخيرة تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكان برشلونة قد مدد عقد فاتي حتى يونيو 2028 قبل انتقاله إلى موناكو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح للنادي الفرنسي بشرائه مقابل نحو 11 مليون يورو.

ورغم تمسك فاتي سابقًا بفكرة العودة إلى برشلونة، فإن المؤشرات الحالية تؤكد اقترابه من البقاء في موناكو، الذي أبدى رضاه الكامل عن مستواه ويرغب في استمراره ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل.