موندو ديبورتيفو: أنسو فاتي يقترب من الرحيل النهائي عن برشلونة

السبت، 30 مايو 2026 - 20:12

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - موناكو

اقترب أنسو فاتي من مغادرة برشلونة بشكل نهائي والانضمام إلى موناكو، بعدما أدرك أن فرصه في التواجد ضمن خطط المدرب هانز فليك للموسم المقبل أصبحت شبه معدومة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فاتي كان يأمل في الحصول على فرصة جديدة داخل برشلونة خلال موسم 2026-2027، خاصة بعدما أنهى فترة إعارته مع موناكو بصورة مميزة، مسجلًا 9 أهداف خلال 25 مباراة وساهم في تأهل الفريق للمسابقات الأوروبية.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب كان يعتقد أنه قادر على شغل دور البديل لرافينيا، كما عول على تدخل وكيله خورخي مينديز لإقناع الإدارة الرياضية بمنحه فرصة جديدة.

أخبار متعلقة:
جوردون: أتحدث الإسبانية جيدا لأنني كنت أعرف أنني سألعب لـ برشلونة مستقبلا الصفقة الأولى المبكرة.. برشلونة يضم أنتوني جوردون بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة موندو ديبورتيفو: برناردو سيلفا يرغب في الانضمام إلى برشلونة.. والقرار في يد فليك

لكن تعاقد برشلونة مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون أنهى آمال فاتي في العودة، وأقنعه بأن مكانه خارج مشروع فليك.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب منح بالفعل موافقته على الاستمرار مع موناكو، فيما باتت المفاوضات بين جميع الأطراف في مراحلها الأخيرة تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكان برشلونة قد مدد عقد فاتي حتى يونيو 2028 قبل انتقاله إلى موناكو على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح للنادي الفرنسي بشرائه مقابل نحو 11 مليون يورو.

ورغم تمسك فاتي سابقًا بفكرة العودة إلى برشلونة، فإن المؤشرات الحالية تؤكد اقترابه من البقاء في موناكو، الذي أبدى رضاه الكامل عن مستواه ويرغب في استمراره ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل.

برشلونة موناكو ميركاتو أنسو فاتي
نرشح لكم
لا جازيتا: بطلب من كيفو.. إنتر يدخل سباق التعاقد مع كورتس جونز بعد 16 عاما في أوروبا.. أوتاميندي ينضم لـ ريفر بليت جوردون: أتحدث الإسبانية جيدا لأنني كنت أعرف أنني سألعب لـ برشلونة مستقبلا الصفقة الأولى المبكرة.. برشلونة يضم أنتوني جوردون سكاي: تريبير إلى ولفرهامبتون.. وتحديد موعد الكشف الطبي "سيبقى في الذاكرة إلى الأبد".. بايرن ميونيخ يعلن عودة جاكسون إلى تشيلسي "أرقامه الأفضل بالدوري الإيطالي".. سكاي: يونايتد على وشك ضم بديل كاسيميرو موندو ديبورتيفو: برناردو سيلفا يرغب في الانضمام إلى برشلونة.. والقرار في يد فليك
أخر الأخبار
الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موندو ديبورتيفو: أنسو فاتي يقترب من الرحيل النهائي عن برشلونة 15 دقيقة | ميركاتو
رودري: الفوز بكأس العالم سيكون بمثابة اللمسة الأخيرة في مسيرة رائعة ساعة | في المونديال
للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(0) باريس سان جيرمان.. حكيمي يهدر التعادل ساعة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو يحسمها.. تيم ريم قائدا لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم ساعة | في المونديال
رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوناروما: انهارت بعد ضياع المونديال.. ومستعد لخدمة المنتخب في أي وقت ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530013/موندو-ديبورتيفو-أنسو-فاتي-يقترب-من-الرحيل-النهائي-عن-برشلونة