رودري: الفوز بكأس العالم سيكون بمثابة اللمسة الأخيرة في مسيرة رائعة

يؤمن رودري نجم منتخب إسبانيا بقدة منتخب بلاده على التتويج بلقب كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وقال رودري عبر موقع فيفا: "بذلنا الكثير من العمل خلال السنوات الماضية لضمان دخولنا كأس العالم في أفضل حالة ممكنة، وكذلك لترسيخ عقلية الفوز من أجل منح أنفسنا فرصة الذهاب حتى النهاية، وهو هدفنا الأساسي".

وأضاف "هذا الجيل من اللاعبين جاهز لاتخاذ تلك الخطوة. وإذا نجحنا في الفوز بكأس العالم، فسنحفر أسماءنا بلا شك في مكان خاص داخل كتب التاريخ".

وتابع "الفوز بكأس العالم سيكون بمثابة اللمسة الأخيرة في مسيرة مهنية رائعة كنت محظوظا فيها برفع العديد من الألقاب".

وشدد "الفوز بكأس العالم هو القمة، لا شيء يمكن أن يتفوق عليه. سيكون أمرا لا يصدق وحلمًا يتحقق، وأعتقد أنه الإنجاز الأهم في مسيرة أي لاعب".

وأتم تصريحاته "سر نجاح هذا المنتخب يتمثل في وضع المصلحة الجماعية فوق الفردية، فهذه هي مفتاح هذا الفريق. لا يوجد لاعب أكبر من الآخر، فجميعنا نعمل في الاتجاه نفسه، وبالطبع لدينا بعض اللاعبين المهمين جدا، لكن إذا نظرت إلى أسلوب لعبنا ستجد أننا لا نعتمد على الأفراد".

وقاد رودري منتخب إسبانيا للتتويج بالنسخة الأخيرة من بطولة أوروبا ويسعى لحمل كأس العالم أيضا.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة السعودية وأوروجواي وكاب فيردي في دور المجموعات لمونديال 2026.