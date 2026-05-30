للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان

سجل كاي هافيرتز لاعب أرسنال هدفا في باريس سان جيرمان خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وافتتح اللاعب الألماني النتيجة في الدقيقة السادسة بعد انفراد بالمرمى من الجهة اليسرى ثم سدد بقوة في أعلى نقطة في الشبكة.

وللمرة الثانية يتمكن هافيرتز من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان هافيرتز قد أحرز هدفا في نهائي 2021 في الدقيقة 42 عندما كان لاعبا في تشيلسي وذلك ضد مانشستر سيتي.

وتوج تشيلسي وقتها بالبطولة بهدف هافيرتز إذ انتهت المباراة بهدف دون رد.

وفي حال انتهت مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بهذه النتيجة، ستكون المرة الأولى التي يتوج فيها الفريق الإنجليزي بالبطولة.

ووصل أرسنال للنهائي مرة واحدة من قبل في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.