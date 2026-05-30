للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان

السبت، 30 مايو 2026 - 19:19

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال - باريس سان جيرمان

سجل كاي هافيرتز لاعب أرسنال هدفا في باريس سان جيرمان خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

وافتتح اللاعب الألماني النتيجة في الدقيقة السادسة بعد انفراد بالمرمى من الجهة اليسرى ثم سدد بقوة في أعلى نقطة في الشبكة.

أخبار متعلقة:
رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي وجاهزية ديمبيلي لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية

وللمرة الثانية يتمكن هافيرتز من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان هافيرتز قد أحرز هدفا في نهائي 2021 في الدقيقة 42 عندما كان لاعبا في تشيلسي وذلك ضد مانشستر سيتي.

وتوج تشيلسي وقتها بالبطولة بهدف هافيرتز إذ انتهت المباراة بهدف دون رد.

وفي حال انتهت مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بهذه النتيجة، ستكون المرة الأولى التي يتوج فيها الفريق الإنجليزي بالبطولة.

ووصل أرسنال للنهائي مرة واحدة من قبل في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.

كاي هافيرتز أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال مباشر نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) باريس سان جيرمان.. تسديدة صاروخية رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال تشكيل باريس سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم أمام أرسنال في نهائي أبطال أوروبا تشكيل أرسنال – هافيرتز يقود الهجومي وجيوكيريس على مقاعد البدلاء ضد سان جيرمان موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة مؤتمر أوديجارد: نثق في أنفسنا.. ونريد صناعة التاريخ من جديد
أخر الأخبار
الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موندو ديبورتيفو: أنسو فاتي يقترب من الرحيل النهائي عن برشلونة 42 دقيقة | ميركاتو
رودري: الفوز بكأس العالم سيكون بمثابة اللمسة الأخيرة في مسيرة رائعة ساعة | في المونديال
للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) باريس سان جيرمان.. تسديدة صاروخية ساعة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو يحسمها.. تيم ريم قائدا لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوناروما: انهارت بعد ضياع المونديال.. ومستعد لخدمة المنتخب في أي وقت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530011/للمرة-الثانية-في-نهائي-أبطال-أوروبا-هافيرتز-يسجل-في-باريس-سان-جيرمان