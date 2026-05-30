رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال
السبت، 30 مايو 2026 - 18:47
كتب : FilGoal
يحلم دافيد رايا حارس أرسنال بالفوز بدوري أبطال أوروبا وكتابة التاريخ مع ناديه الإنجليزي.
ويواجه أرسنال خصمه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قليل.
وقال دافيد رايا عبر بي إن سبورتس:"توجنا منذ أيام بلقب الدوري الإنجليزي بعد موسم رائع ونريد الفوز بأبطال أوروبا وكتابة التاريخ".
واستدرك "لكن علينا الحرص لأننا سنواجه فريقا قويا للغاية ويحمل لقب هذه البطولة".
وحقق أرسنال لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل ويسعى للفوز بدوري الأبطال.
ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.
فيما يسعى أرسنال لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.
ووصل أرسنال لنهائي البطولة في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.
نرشح لكم
رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان مباشر نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) باريس سان جيرمان.. إنقاذ رائع تشكيل باريس سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم أمام أرسنال في نهائي أبطال أوروبا تشكيل أرسنال – هافيرتز يقود الهجومي وجيوكيريس على مقاعد البدلاء ضد سان جيرمان موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة مؤتمر أوديجارد: نثق في أنفسنا.. ونريد صناعة التاريخ من جديد