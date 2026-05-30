رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال

السبت، 30 مايو 2026 - 18:47

كتب : FilGoal

دافيد رايا - أرسنال

يحلم دافيد رايا حارس أرسنال بالفوز بدوري أبطال أوروبا وكتابة التاريخ مع ناديه الإنجليزي.

ويواجه أرسنال خصمه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قليل.

وقال دافيد رايا عبر بي إن سبورتس:"توجنا منذ أيام بلقب الدوري الإنجليزي بعد موسم رائع ونريد الفوز بأبطال أوروبا وكتابة التاريخ".

واستدرك "لكن علينا الحرص لأننا سنواجه فريقا قويا للغاية ويحمل لقب هذه البطولة".

وحقق أرسنال لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل ويسعى للفوز بدوري الأبطال.

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

فيما يسعى أرسنال لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

ووصل أرسنال لنهائي البطولة في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.

