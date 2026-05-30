دوناروما: انهارت بعد ضياع المونديال.. ومستعد لخدمة المنتخب في أي وقت

تحدث جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي عن صدمة فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم، مؤكدًا أنه عاش أيامًا صعبة عقب الإقصاء.

وقال دوناروما عبر لاجازيتا: “لم أتدرب لمدة يومين أو ثلاثة لأن الصدمة كانت قوية، بعد آخر ركلة جزاء شعرت وكأن العالم انهار فوقي”.

وأضاف "بصفتي القائد شعرت أن من واجبي أن أتواصل مع المدرب وأضع نفسي تحت تصرفه، ثم كان القرار له، وأؤكد أن جميع زملائي كانوا سيأتون بكل سرور، لأن لديهم رغبة كبيرة في العودة وإعادة إيطاليا إلى مكانها الطبيعي".

وتابع "أنا هنا للمساعدة ولإظهار أن قميص المنتخب الإيطالي مهم جدًا، أحاول نقل الخبرة رغم أنني ما زلت شابًا، هؤلاء اللاعبون لديهم مستقبل كبير وقد يقدمون لنا الكثير، وقد أُعجبت بهم في أول تدريب من كل النواحي، كما تعرفت على المدرب، وهو رجل ذو قيم كبيرة".

واتم "من أجل المنتخب سأفعل أي شيء، وإذا رأى المدرب أنني أستحق شارة القيادة فسيكون ذلك شرفًا لي".

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.