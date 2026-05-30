تشكيل باريس سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم أمام أرسنال في نهائي أبطال أوروبا

يقود عثمان ديمبيلي هجوم باريس سان جيرمان أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال خصمه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قليل.

وعاد أشرف حكيمي للتواجد في تشكيل باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش

الوسط: فابيان رويز - فيتينا - جواو نيفيز

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

فيما يسعى أرسنال لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

ووصل أرسنال لنهائي البطولة في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.