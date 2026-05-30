تشكيل باريس سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم أمام أرسنال في نهائي أبطال أوروبا

السبت، 30 مايو 2026 - 18:17

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

يقود عثمان ديمبيلي هجوم باريس سان جيرمان أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال خصمه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قليل.

وعاد أشرف حكيمي للتواجد في تشكيل باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة.

أخبار متعلقة:
قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي وجاهزية ديمبيلي لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال سان جيرمان يختتم الموسم بخسارة الدربي من باريس.. وريمونتادا تاريخية لستراسبورج ضد موناكو باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي بألوان كلاسيكية.. الكشف عن قميص باريس سان جيرمان الجديد

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش

الوسط: فابيان رويز - فيتينا - جواو نيفيز

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبيلي - خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

فيما يسعى أرسنال لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

ووصل أرسنال لنهائي البطولة في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.

أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان مباشر نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) باريس سان جيرمان.. إنقاذ رائع رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال تشكيل أرسنال – هافيرتز يقود الهجومي وجيوكيريس على مقاعد البدلاء ضد سان جيرمان موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة مؤتمر أوديجارد: نثق في أنفسنا.. ونريد صناعة التاريخ من جديد
أخر الأخبار
رغم الفوز بخماسية من قبل.. ديمبيلي يسجل لأول مرة في نهائي أبطال أوروبا 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرابع.. هافيرتز يعادل رقم رونالدو وماندوزكيتش في نهائي دوري الأبطال 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موندو ديبورتيفو: أنسو فاتي يقترب من الرحيل النهائي عن برشلونة ساعة | ميركاتو
رودري: الفوز بكأس العالم سيكون بمثابة اللمسة الأخيرة في مسيرة رائعة ساعة | في المونديال
للمرة الثانية في نهائي أبطال أوروبا.. هافيرتز يسجل في باريس سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر نهائي أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) باريس سان جيرمان.. إنقاذ رائع 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو يحسمها.. تيم ريم قائدا لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530006/تشكيل-باريس-سان-جيرمان-ديمبيلي-يقود-الهجوم-أمام-أرسنال-في-نهائي-أبطال-أوروبا