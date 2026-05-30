برنامج منتخب مصر كاملا في كأس العالم

السبت، 30 مايو 2026 - 18:16

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول أعمال المنتخب من اليوم الأول وحتى الأخير خلال دور المجموعات في كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وجاء الجدول كالتالي بمواعيد مصر:

30 مايو: السفر إلى كليفلاند الساعة 6:59 صباح 31 مايو.

31 مايو – 5 يونيو: تدريبات الساعة 1 صباحا.

6 يونيو: مصر ضد البرازيل وديا الساعة 1 صباحا (7 يونيو).

7 يونيو: تدريب صباحي

7 يونيو: السفر إلى سبوكان الساعة 1 صباح 8 يونيو.

8-13 يونيو: تدريبات الساعة العاشرة صباحا.

13 يونيو: السفر إلى سياتل الساعة 3 صباح 14 يونيو.

14 يونيو: تدريب الساعة الثامنة مساء.

15 يونيو: مصر ضد بلجيكا الساعة العاشرة مساء.

15 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة الخامسة صباح 16 يونيو.

16-18 يونيو: تدريبات الساعة الرابعة صباحا.

19 يونيو: السفر إلى فانكوفر الساعة العاشرة مساء.

19 يونيو: تدريب الساعة الرابعة صباح 20 يونيو.

20 يونيو: تدريب الساعة الرابعة صباح 21 يونيو.

21 يونيو: مصر ضد نيوزيلندا الساعة الرابعة صباح 22 يونيو.

22 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة التاسعة مساء.

22-23 يونيو: تدريبات الساعة السادسة صباحا.

24 يونيو: السفر إلى سياتل الساعة 11 مساء.

24-25 يونيو: تدريبات الساعة السادسة صباحا.

26 يونيو: مصر ضد إيران الساعة السادسة صباح 27 يونيو.

27 يونيو: العودة إلى سبوكان الساعة التاسعة مساء.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخة 1934 و1990 و2018.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

