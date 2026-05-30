تشكيل أرسنال – هافيرتز يقود الهجومي وجيوكيريس على مقاعد البدلاء ضد سان جيرمان
السبت، 30 مايو 2026 - 17:55
يتواجد كاي هافيرتز في هجوم أرسنال في مواجهة باريس سان جيرمان.
ويواجه أرسنال خصمه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قليل.
ويجلس فيكتور جيوكيريس على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا
الدفاع: كريستيان موسكيرا – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابيي
الوسط: ديكلان رايس – مايلز لويس سكيلي – مارتن أوديجارد
الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
كيبا أريزابالاجا – جابرييل جيسوس – إبيريتشي إيزي – جابرييل مارتينيلي – يورين تيمبر – فيكتور جيوكيريس – كريستيان نورجارد – نوني مادويكي – ميكيل ميرينو – ريكاردو كالافيوري – مارتن زوبيميندي – ماكس دومان.
ويسعى أرسنال لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.
ووصل أرسنال لنهائي البطولة في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.