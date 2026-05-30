تشكيل أرسنال – هافيرتز يقود الهجومي وجيوكيريس على مقاعد البدلاء ضد سان جيرمان

السبت، 30 مايو 2026 - 17:55

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال

يتواجد كاي هافيرتز في هجوم أرسنال في مواجهة باريس سان جيرمان.

ويواجه أرسنال خصمه باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قليل.

ويجلس فيكتور جيوكيريس على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي وجاهزية ديمبيلي لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال ذا أثليتك: أرسنال يحدد سعر جابرييل جيسوس وسط اهتمام عدة أندية

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا

الدفاع: كريستيان موسكيرا – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابيي

الوسط: ديكلان رايس – مايلز لويس سكيلي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كيبا أريزابالاجا – جابرييل جيسوس – إبيريتشي إيزي – جابرييل مارتينيلي – يورين تيمبر – فيكتور جيوكيريس – كريستيان نورجارد – نوني مادويكي – ميكيل ميرينو – ريكاردو كالافيوري – مارتن زوبيميندي – ماكس دومان.

ويسعى أرسنال لتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

ووصل أرسنال لنهائي البطولة في عام 2006 وخسر من برشلونة 2-1.

أرسنال باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر نهائي أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(1) أرسنال.. جوووووووووووول صاروخي رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال تشكيل باريس سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم أمام أرسنال في نهائي أبطال أوروبا موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة مؤتمر أوديجارد: نثق في أنفسنا.. ونريد صناعة التاريخ من جديد مؤتمر ساكا: لدينا الحماس لصناعة التاريخ.. وهنري دعمني مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية
أخر الأخبار
مباشر نهائي أبطال أوروبا - سان جيرمان (0)-(1) أرسنال.. جوووووووووووول صاروخي 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو يحسمها.. تيم ريم قائدا لمنتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 24 دقيقة | في المونديال
رايا: نريد الفوز بدوري الأبطال لكتابة التاريخ مع أرسنال 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوناروما: انهارت بعد ضياع المونديال.. ومستعد لخدمة المنتخب في أي وقت 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل باريس سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم أمام أرسنال في نهائي أبطال أوروبا 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برنامج منتخب مصر كاملا في كأس العالم 55 دقيقة | في المونديال
تشكيل أرسنال – هافيرتز يقود الهجومي وجيوكيريس على مقاعد البدلاء ضد سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - أوجستي بوش يعتذر عن عدم الاستمرار في تدريب منتخب السلة 2 ساعة | كرة سلة
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا
/articles/530004/تشكيل-أرسنال-هافيرتز-يقود-الهجومي-وجيوكيريس-على-مقاعد-البدلاء-ضد-سان-جيرمان