خبر في الجول - أوجستي بوش يعتذر عن عدم الاستمرار في تدريب منتخب السلة

تقدم أوجستي بوش مدرب منتخب مصر لكرة السلة باعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن اعتذار أوجستي قد جاء لتعارض باقي مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم مع مباريات فريقه بالدوري الإندونيسي.

ويتم حاليا المفاضلة بين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد أم الاعتماد على مدرب وطني خلال الفترة المقبلة.

وسبق لأوجستي قيادة الأهلي والزمالك في مصر بخلاف تدريبه للمنتخب الوطني.

ويتولى أوجستي بوش تدريب فريق ديوا يونايتد الإندونيسي بجانب تدريبه لمنتخب مصر لكرة السلة.

وستتعارض مباريات التصفيات مع مباريات فريقه في نهائي الدوري الإندونيسي مما يجعل وجوده في المباريات غير ممكن.

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.