أنشيلوتي: نيمار جاهز لكأس العالم ولن نستبدله

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل على أن نيمار سيشارك في كأس العالم ولن يقوم بتبديله بسبب الإصابة.

وتعرض نيمار لإصابة خلال الأيام الماضية ستبعده عن المشاركة أمام منتخب مصر وديا قبل انطلاق كأس العالم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "نتوقع تواجد نيمار في المباراة الأولى بكأس العالم أمام المغرب، وإذا لم يتمكن من اللحاق بها سننتظر المباراة الثانية".

وأتم "نحن لا نقوم بتبديل أي لاعب، اللاعبين المختارون هم الـ26 الحاليون، وهؤلاء هم من سيشاركون في كأس العالم".

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي بالتالي:

الحراس: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - إيبانيز (أهلي جدة) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما).

الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (فلامنجو).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من المغرب، هايتي، اسكتلندا.