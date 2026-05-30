ناجلسمان: تعافي نوير يسير وفق الخطة.. ولا نعتمد على مهاجم واحد لحسم الأهداف

السبت، 30 مايو 2026 - 16:12

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان

كشف جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا أن مانويل نوير قائد المنتخب يقترب من استعادة جاهزيته الكاملة، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيتخذ قبل المباراة الودية المقبلة أمام الولايات المتحدة.

وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي: "لقد بدأ نوير الركض، والأمور تبدو جيدة، لا يعاني من أي مشكلة، وكل شيء يسير وفق الخطة، وسنتخذ القرار النهائي قبل المباراة الودية أمام الولايات المتحدة".

وتحدث مدرب ألمانيا عن ملف المهاجم الصريح وقال: "هل نمتلك مهاجما صريحا قادرا على تسجيل 7 أو 8 أو 9 أهداف في كأس العالم؟ أم أننا سنوزع مهمة تسجيل الأهداف على عدة لاعبين كما فعلنا في بطولة أوروبا؟".

وأتم: "لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تسجيل 3 أو 4 أهداف خلال البطولة، بالإضافة إلى صناعة الأهداف، فكرتنا هي توزيع هذه المهمة بين عدة لاعبين، لكن إذا كان هناك لاعب قادر على تسجيل 7 أو 8 أهداف، فمرحبا به".

ويتواجد المنتخب الألماني ضمن المجموعة الخامسة رفقة كوت ديفوار والإكوادور وكوراساو.

