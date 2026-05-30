القبض على رحيم ستيرلنج للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات

السبت، 30 مايو 2026 - 13:22

كتب : FilGoal

أُلقي القبض على رحيم سترلينج لاعب فينورد الهولندي، للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات، عقب حادث تعرضت له سيارته اللامبورجيني على الطريق السريع M3 في إنجلترا.

ووفقًا لصحيفة ذا صن، فإن اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 31 عامًا تم الإفراج عنه بكفالة، مع استمرار تحقيقات الشرطة في الواقعة.

وأشارت التقارير إلى أن سيارة سترلينج اصطدمت بالحواجز الجانبية للطريق صباح الخميس، قبل أن تقوم الشرطة بإيقافه على الطريق الجنوبي في مقاطعة هامبشاير، في حوالي التاسعة صباحًا.

وتشتبه الشرطة في قيادة اللاعب لمركبة وهو غير لائق بسبب تعاطي المخدرات، إلى جانب القيادة الخطرة، وحيازة مادة من الفئة C، وعدم تقديم عينة للفحص.

وتضم مواد الفئة C بعض المهدئات والمنشطات وغاز الضحك.

وقالت شرطة هامبشاير في بيان رسمي: "قبل التاسعة صباح الخميس بقليل، تلقينا بلاغات عن اصطدام سيارة لامبورجيني بالحواجز على الطريق السريع M3 جنوبًا بالقرب من تقاطع مينلي".

وأضاف البيان: "لم تتورط أي سيارات أخرى في الحادث، ولم يتم تسجيل أي إصابات".

وتابع: "تم القبض على السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عامًا من بيركشاير، للاشتباه في قيادته مركبة وهو غير لائق بسبب المخدرات، والقيادة الخطرة، وحيازة مادة من الفئة C، وعدم تقديم عينة، وقد أُفرج عنه بكفالة لحين استكمال التحقيقات".

وكان سترلينج قد رحل عن تشيلسي في يناير الماضي، قبل انتقاله إلى فينورد الهولندي، فيما ذكرت تقارير أن مقربين من اللاعب أكدوا مروره بفترة صعبة مؤخرًا.

وشارك ستيرلنج في 8 مباريات بقميص فينورد ونجح خلالهم في صنع هدفا وحيدا ولم يسجل.

