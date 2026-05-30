بعد 16 عاما في أوروبا.. أوتاميندي ينضم لـ ريفر بليت

السبت، 30 مايو 2026 - 12:37

كتب : FilGoal

نيكولاس أوتاميندي

أعلن نادي ريفير بليت تعاقده مع نيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا السابق.

ورحل أوتاميندي عن بنفيكا بنهاية تعاقده مع نهاية الموسم المنقضي.

ووقع أوتاميندي على عقد لمدة موسم واحد مع ريفير بليت.

أخبار متعلقة:
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي التشكيل - جارناتشو أساسي مع تشيلسي.. ومورينيو يدفع بـ أوتاميندي في دفاع بنفيكا القائد مستمر.. بنفيكا يعلن تجديد عقد أوتاميندي أوتاميندي يوضح سبب احتفاله المثير أمام بوكا جونيورز

ويأتي انضمام أوتاميندي لريفير بليت قبل أيام قليلة على مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026.

ويعود أوتاميندي للدوري الأرجنتيني بعد رحيله لأوروبا منذ 16 عاما.

وكان أوتاميندي قد سبق له اللعب مع فريق فيليس سارسفيلد قبل أن يرحل في 2010 إلى بورتو.

واستمر اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مع بنفيكا منذ 2020.

وكان بنفيكا قد تعاقد مع أوتاميندي قادما من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو في صيف 2020.

وتوج أوتاميندي مع بنفيكا ببطولة الدوري والسوبر البرتغالي مرتين وكأس الدوري.

وخاض أوتاميندي مع بنفيكا 281 مباراة ويعتبر أكثر فريق مثله اللاعب خلال مسيرته الكروية.

وكان أوتاميندي قد سجل هدفا في شباك بوكا جونيورز غريم ريفر بليت في كأس العالم للأندية الماضي خلال الدور الـ 16 وعبر عن فرحته بالهدف.

بعد المباراة سُأل لماذا احتفل بقوة ضد فريق من بلاده فأجاب "الجميع يعلم أنني مشجع لـ ريفر بليت". وأضاف "احتفلت بالهدف مثلما أحتفل كل مرة ضد كل غريم، كان هذا دوري أنا للاحتفال".

وأنهى بنفيكا الدوري تحت قيادة جوزيه مورينيو في المركز الركز الثالث برصيد 80 نقطة.

ولم يتعرض بنفيكا في الموسم الحالي لأي هزيمة في بطولة الدوري.

وتأهل بنفيكا إلى بطولة الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الثالث.

نيكولاس أوتاميندي بنفيكا ريفر بليت
نرشح لكم
قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات النهائية استعدادا لـ كأس العالم كاسيميرو: لا داعي لتكرار الأسئلة عن نيمار.. بقية اللاعبين متاحون مباراة ودية – موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل.. والقناة الناقلة يغيب عن ودية مصر.. طبيب البرازيل: إصابة نيمار قد تستغرق 3 أسابيع سكالوني: ديبالا لاعب كبير.. والاختيارات تعتمد على الحاضر قائمة بنما - حارس الفيحاء على رأس الاختيارات لكأس العالم الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030
أخر الأخبار
بعد 16 عاما في أوروبا.. أوتاميندي ينضم لـ ريفر بليت 11 دقيقة | أمريكا
حوار - سينتفيت لـ في الجول: مصر يمكنها الوصول لربع نهائي كأس العالم ساعة | في المونديال
قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات النهائية استعدادا لـ كأس العالم ساعة | في المونديال
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 11 ساعة | منتخب مصر
عامر عامر الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري المصري 2025-26 12 ساعة | الدوري المصري
بدون عبد المنعم.. نيس يمطر شباك سانت إيتيان برباعية في ملحق تجنب الهبوط 12 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري 2025-26 12 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 4 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا
/articles/529993/بعد-16-عاما-في-أوروبا-أوتاميندي-ينضم-لـ-ريفر-بليت