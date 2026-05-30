بعد 16 عاما في أوروبا.. أوتاميندي ينضم لـ ريفر بليت

أعلن نادي ريفير بليت تعاقده مع نيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا السابق.

ورحل أوتاميندي عن بنفيكا بنهاية تعاقده مع نهاية الموسم المنقضي.

ووقع أوتاميندي على عقد لمدة موسم واحد مع ريفير بليت.

ويأتي انضمام أوتاميندي لريفير بليت قبل أيام قليلة على مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026.

ويعود أوتاميندي للدوري الأرجنتيني بعد رحيله لأوروبا منذ 16 عاما.

وكان أوتاميندي قد سبق له اللعب مع فريق فيليس سارسفيلد قبل أن يرحل في 2010 إلى بورتو.

واستمر اللاعب البالغ من العمر 38 عاما مع بنفيكا منذ 2020.

وكان بنفيكا قد تعاقد مع أوتاميندي قادما من مانشستر سيتي مقابل 15 مليون يورو في صيف 2020.

وتوج أوتاميندي مع بنفيكا ببطولة الدوري والسوبر البرتغالي مرتين وكأس الدوري.

وخاض أوتاميندي مع بنفيكا 281 مباراة ويعتبر أكثر فريق مثله اللاعب خلال مسيرته الكروية.

وكان أوتاميندي قد سجل هدفا في شباك بوكا جونيورز غريم ريفر بليت في كأس العالم للأندية الماضي خلال الدور الـ 16 وعبر عن فرحته بالهدف.

بعد المباراة سُأل لماذا احتفل بقوة ضد فريق من بلاده فأجاب "الجميع يعلم أنني مشجع لـ ريفر بليت". وأضاف "احتفلت بالهدف مثلما أحتفل كل مرة ضد كل غريم، كان هذا دوري أنا للاحتفال".

وأنهى بنفيكا الدوري تحت قيادة جوزيه مورينيو في المركز الركز الثالث برصيد 80 نقطة.

ولم يتعرض بنفيكا في الموسم الحالي لأي هزيمة في بطولة الدوري.

وتأهل بنفيكا إلى بطولة الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الثالث.