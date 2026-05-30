قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات النهائية استعدادا لـ كأس العالم
السبت، 30 مايو 2026 - 10:56
كتب : FilGoal
يتواجد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ وجوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس على رأس اختيارات منتخب كندا النهائية لكأس العالم.
ويستعد منتخب كندا للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا والمكسيك بالإضافة إلى كندا.
وجاءت القامة كالتالي:
الحراس: ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – أوين جودمان (بارنسلي الإنجليزي) – داين سان كلير (إنتر ميامي الأمريكي).
الدفاع: الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) – أليستر جونستون (سيلتك الاسكتلندي) – ريتشي لاريا (تورونتو الكندي) – نيكو سيجور (هايدوك سبليت الكرواتي) – مويس بومبيتو (نيس الفرنسي) – ديريك كورنيليوس (رينجرز الاسكتلندي) – لوك دي فوجيروليس (ديندر البلجيكي) – ألفي جونز (ميدلسبراه الإنجليزي) – جويل ووترمان (شيكاغو فاير الأمريكي).
وسط الملعب: ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس الأمريكي) – ستيفن يستاكيو (لوس أنجلوس الأمريكي) – إسماعيل كوني (ساسولو الإيطالي) – جوناثان أوسوريو (تورونتو الكندي) – نيثان ساليبا (أندرلخت البلجيكي) – علي أحمد (نورويتش سيتي الإنجليزي) – تاجون بيوكانون (فياريال الإسباني) – مارسيلو فلوريس (تيجريس المكسيكي) – ليام ميلار (هال سيتي الإنجليزي) – جاكوب شافلبورج (لوس أنجلوس الأمريكي).
المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس الإيطالي) – بروميس ديفيد (يونيون سان جيلوا البلجيكي) – سايل لارين (ساوثامبتون الإنجليزي) – تاني أولواسي (فياريال الإسباني).
ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الثانية بكأس العالم مع البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا.