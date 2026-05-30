قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات النهائية استعدادا لـ كأس العالم

السبت، 30 مايو 2026 - 10:56

كتب : FilGoal

منتخب كندا

يتواجد ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ وجوناثان ديفيد مهاجم يوفنتوس على رأس اختيارات منتخب كندا النهائية لكأس العالم.

ويستعد منتخب كندا للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في أمريكا والمكسيك بالإضافة إلى كندا.

وجاءت القامة كالتالي:

أخبار متعلقة:
منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030 قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا حوار مرموش: رفضت تمثيل كندا من أجل مصر.. وهذه أصعب لحظة في مسيرتي

الحراس: ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي الأمريكي) – أوين جودمان (بارنسلي الإنجليزي) – داين سان كلير (إنتر ميامي الأمريكي).

الدفاع: الدفاع: ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ الألماني) – أليستر جونستون (سيلتك الاسكتلندي) – ريتشي لاريا (تورونتو الكندي) – نيكو سيجور (هايدوك سبليت الكرواتي) – مويس بومبيتو (نيس الفرنسي) – ديريك كورنيليوس (رينجرز الاسكتلندي) – لوك دي فوجيروليس (ديندر البلجيكي) – ألفي جونز (ميدلسبراه الإنجليزي) – جويل ووترمان (شيكاغو فاير الأمريكي).

وسط الملعب: ماتيو شوينيير (لوس أنجلوس الأمريكي) – ستيفن يستاكيو (لوس أنجلوس الأمريكي) – إسماعيل كوني (ساسولو الإيطالي) – جوناثان أوسوريو (تورونتو الكندي) – نيثان ساليبا (أندرلخت البلجيكي) – علي أحمد (نورويتش سيتي الإنجليزي) – تاجون بيوكانون (فياريال الإسباني) – مارسيلو فلوريس (تيجريس المكسيكي) – ليام ميلار (هال سيتي الإنجليزي) – جاكوب شافلبورج (لوس أنجلوس الأمريكي).

المهاجمون: جوناثان ديفيد (يوفنتوس الإيطالي) – بروميس ديفيد (يونيون سان جيلوا البلجيكي) – سايل لارين (ساوثامبتون الإنجليزي) – تاني أولواسي (فياريال الإسباني).

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الثانية بكأس العالم مع البوسنة والهرسك وقطر وسويسرا.

كندا كأس العالم 2026
نرشح لكم
كأس العالم - كرويف.. فيثاغورس بحذاء كرة قدم حوار - سينتفيت لـ في الجول: مصر يمكنها الوصول لربع نهائي كأس العالم قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من انضمام أزمون لقائمة كأس العالم مدرب البرتغال: لا تشكيك في مشاركة رونالدو بكأس العالم 2030 العراق يتفوق على أندورا بهدف علي يوسف استعدادا لكأس العالم منافس مصر - إيران تقلب الطاولة على جامبيا وتنتصر بالثلاثة وديا طنطاوي وثابت منسقان إعلاميان في كأس العالم 2026
أخر الأخبار
كأس العالم - كرويف.. فيثاغورس بحذاء كرة قدم 19 دقيقة | في المونديال
بعد 16 عاما في أوروبا.. أوتاميندي ينضم لـ ريفر بليت 40 دقيقة | أمريكا
حوار - سينتفيت لـ في الجول: مصر يمكنها الوصول لربع نهائي كأس العالم ساعة | في المونديال
قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات النهائية استعدادا لـ كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 11 ساعة | منتخب مصر
عامر عامر الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري المصري 2025-26 12 ساعة | الدوري المصري
بدون عبد المنعم.. نيس يمطر شباك سانت إيتيان برباعية في ملحق تجنب الهبوط 13 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 4 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا
/articles/529991/قائمة-كندا-ألفونسو-ديفيز-وديفيد-على-رأس-الاختيارات-النهائية-استعدادا-لـ-كأس-العالم