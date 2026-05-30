موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يختتم اليوم الموسم الأوروبي بمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال.

ويقدم لكم FilGoal.com موعد المباراة والقنوات الناقلة.

أرسنال × باريس سان جيرمان.. 7:00 مساء.

المياراة ستنقل على قناتي بي إن سبورتس 1 و2.

وستنقل المباراة بتعليق كل من عصام الشوالي وحسن العيدروس.

سان جيرمان كان قد فاز على بايرن ميونيخ في نصف النهائي، بينما تأهل أرسنال على حساب أتلتيكو مدريد.

ويبحث باريس سان جيرمان عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بينما يرغب أرسنال في التتويج الأوروبي الأول.