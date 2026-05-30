قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية المكونة من 26 لاعبًا في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وأعلن العميد قائمة أولية ضمت 27 لاعبا، واستبعد منها أقطاي عبد الله مهاجم إنبي، ولم تشهد الخيارات النهائية أي استبعادات أو انضمام لاعبين جدد.

وانتصر منتخب مصر على روسيا وديا بنتيجة 1-0 ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم 2026 بفضل مصطفى زيكو.

وسيخوض محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" كأس العالم للمرة الثانية ليصبحو أول من يشارك في نسختين للبطولة بقميص منتخب مصر.

وشملت قائمة اللاعبين المستبعدين العديد من الأسماء التي لعبت تحت قيادة حسام حسن مؤخرا وأبرزهم مصطفى محمد مهاجم نانت ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية في كأس العالم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي).

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخة 1934 و1990 و2018.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتغادر بعثة منتخب مصر مساء اليوم السبت، إلي الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم، ويخوض المنتخب مباراته الودية الأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل بولاية أوهايو.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا