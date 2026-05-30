بدون عبد المنعم.. نيس يمطر شباك سانت إيتيان برباعية في ملحق تجنب الهبوط

السبت، 30 مايو 2026 - 00:16

كتب : FilGoal

نيس

حقق نيس انتصارا كبيرًا أمام سانت إيتيان بنتيجة 4-1 في مباراة إياب ملحق تجنب الهبوط من الدوري الفرنسي.

وسجل رباعية نيس كل من: جوناتان كلوس، وكايل بوداش، وإيلي واهي (2)، فيما سجل هدف سانت إيتيان الوحيد زوريكو دافيتاشفيلي.

وضمن نيس استمراره في الدوري الفرنسي الموسم المقبل بعدما حقق الانتصار على سانت إيتيان بمجموع المباراتين 4-1 عقب فرض التعادل السلبي ذهابا بين الفريقين.

أخبار متعلقة:
نيس يوضح تفاصيل أزمة العبدي وتونس قبل ملحق البقاء.. ويدين الهجوم على لاعبه في غياب عبد المنعم وصدمة جزائرية.. نيس يتعادل مع سانت إيتيان بذهاب ملحق البقاء نيس يعلن غياب عبد المنعم عن نهائي كأس فرنسا في غياب عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ميتز ويخوض ملحق البقاء في الدوري الفرنسي

وغاب محمد عبد المنعم عن قائمة الفريق بعد سفره للمشاركة في معسكر منتخب مصر التحضيري.

وأنهى عبد المنعم موسمه الجاري مع نيس دون أي مباراة رسمية بسبب خوضه المرحلة التأهيلية من التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض له نهاية الموسم الماضي.

وانتظر الفريقان للشوط الثاني من أجل تسجيل الأهداف الـ 5.

افتتح كلاوس التسجيل عن الدقيقة 62. وعادل زوريكو النتيجة من علامة جزاء في الدقيقة 79.

وتقدم بوداش لنيس في الدقيقة 81، وعزز واهي تقدم نيس بالهدف الثالث في الدقيقة 87 بصناعة توم لوكيت.

واختتم واهي رباعية نيس في الدقيقة الأخيرة صناعة سفيان ديوب.

ليحقق نيس انتصارا هاما ويؤكد استمراره في الدوري الفرنسي الموسم المقبل.

نيس محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي
نرشح لكم
جوردون: أتحدث الإسبانية جيدا لأنني كنت أعرف أنني سألعب لـ برشلونة مستقبلا مدرب البرتغال: لا تشكيك في مشاركة رونالدو بكأس العالم 2030 مؤتمر أوديجارد: نثق في أنفسنا.. ونريد صناعة التاريخ من جديد مؤتمر ساكا: لدينا الحماس لصناعة التاريخ.. وهنري دعمني مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر
أخر الأخبار
بدون عبد المنعم.. نيس يمطر شباك سانت إيتيان برباعية في ملحق تجنب الهبوط 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري 2025-26 36 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراتي إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 49 دقيقة | الكرة المصرية
مودرن سبورت يعلن رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق 54 دقيقة | الدوري المصري
جوردون: أتحدث الإسبانية جيدا لأنني كنت أعرف أنني سألعب لـ برشلونة مستقبلا ساعة | الدوري الإسباني
منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من انضمام أزمون لقائمة كأس العالم ساعة | في المونديال
غزل المحلة يختتم الدوري برباعية ضد الحرس.. وتعادل بين الاتحاد والبنك ساعة | الدوري المصري
الصفقة الأولى المبكرة.. برشلونة يضم أنتوني جوردون 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529987/بدون-عبد-المنعم-نيس-يمطر-شباك-سانت-إيتيان-برباعية-في-ملحق-تجنب-الهبوط