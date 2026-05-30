بدون عبد المنعم.. نيس يمطر شباك سانت إيتيان برباعية في ملحق تجنب الهبوط

حقق نيس انتصارا كبيرًا أمام سانت إيتيان بنتيجة 4-1 في مباراة إياب ملحق تجنب الهبوط من الدوري الفرنسي.

وسجل رباعية نيس كل من: جوناتان كلوس، وكايل بوداش، وإيلي واهي (2)، فيما سجل هدف سانت إيتيان الوحيد زوريكو دافيتاشفيلي.

وضمن نيس استمراره في الدوري الفرنسي الموسم المقبل بعدما حقق الانتصار على سانت إيتيان بمجموع المباراتين 4-1 عقب فرض التعادل السلبي ذهابا بين الفريقين.

وغاب محمد عبد المنعم عن قائمة الفريق بعد سفره للمشاركة في معسكر منتخب مصر التحضيري.

وأنهى عبد المنعم موسمه الجاري مع نيس دون أي مباراة رسمية بسبب خوضه المرحلة التأهيلية من التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض له نهاية الموسم الماضي.

وانتظر الفريقان للشوط الثاني من أجل تسجيل الأهداف الـ 5.

افتتح كلاوس التسجيل عن الدقيقة 62. وعادل زوريكو النتيجة من علامة جزاء في الدقيقة 79.

وتقدم بوداش لنيس في الدقيقة 81، وعزز واهي تقدم نيس بالهدف الثالث في الدقيقة 87 بصناعة توم لوكيت.

واختتم واهي رباعية نيس في الدقيقة الأخيرة صناعة سفيان ديوب.

