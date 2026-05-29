خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراتي إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباراتي إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وتقام المباراتين يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يونيو.

ويلتقي المصري مع زد في الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد.

فيما يلتقي وادي دجلة مع إنبي في الثامنة مساءً على استاد السلام.

فتح باب الحجز لمباريات دور نصف النهائي فى بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026 — Tazkarti (@Tazkarti) May 29, 2026

وانتهت مباريات الذهاب بفوز زد 1-0 على المصري بهدف عكس من مصطفى العش.

فيما فرض التعادل السلبي نفسه بين إنبي ودجلة على استاد بتروسبورت.

ولم يتحدد بعد موعد نهائي كأس عاصمة مصر، والمنتظر إقامته قبل كأس العالم 2026.

يذكر أن النسخة الخامسة من البطولة تشهد تتويج بطل جديد بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا الموسم الحالي من دور المجموعات.

وتوج مودرن سبورت باللقب في النسخة الأولى، فيما سيطر سيراميكا كليوباترا على اللقب في آخر 3 نسخ.