جوردون: أتحدث الإسبانية جيدا لأنني كنت أعرف أنني سألعب لـ برشلونة مستقبلا

عبر أنتوني جوردون لاعب برشلونة الجديد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى النادي الكتالوني، مؤكدا أن ارتداء قميص الفريق كان حلمًا يراوده منذ الطفولة.

وأعلن نادي برشلونة انتقال اللاعب لصفوفه بعقد يمتد لخمس مواسم.

وقال جوردون خلال مؤتمر تقديمه لاعبا لبرشلونة: "أنا مستعد لهذا التحدي، وأدرك جيدًا تاريخ هذا النادي، وأشعر بفخر كبير، إنه حلم أن أكون جزءًا من أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف "منذ اللحظة التي علمت فيها أن برشلونة خيار حقيقي، لم يكن لدي أي شك، التواجد هنا حلم راودني منذ الطفولة".

وتحدث اللاعب الإنجليزي عن تأخر إتمام الصفقة قائلا "لا أستطيع تفسير ما حدث، كل شيء كان قد انتهى، لكن كانت هناك أمور قانونية لا أفهمها".

وواصل "كنت هادئًا للغاية داخل الفندق مع عائلتي ووكلائي، كان الانتظار صعبًا، لكنني كنت هادئًا جدًا، وكنت أعلم أن الصفقة قد تمت".

وكشف جوردون عن موقفه فور علمه باهتمام برشلونة قائلا "علمت باهتمام برشلونة في وقت متأخر، لكن منذ اللحظة التي عرفت فيها بالأمر كان قراري واضحًا، أردت برشلونة فقط، لأنه أفضل فريق في العالم، كان حلمًا يراودني منذ الصغر".

كما تحدث عن مدرب الفريق هانز فليك قائلا "تحدثت مع فليك، كنت متحمسًا بالفعل، لكن بعد الحديث معه أصبحت أكثر حماسًا، إنه مدرب رائع، حقق الكثير في وقت قصير، وآمل أن نتمكن من الفوز بالعديد من الألقاب".

وأشاد جوردون بزملائه الجدد وعلى رأسهم لامين يامال قائلا "كنت متحمسًا للعب مع برشلونة منذ أن كنت في الثالثة من عمري، والآن سألعب إلى جانب لامين، إنهم لاعبون يجعلونك تلعب بشكل أفضل، عندما واجهناهم على ملعبهم لم نكن قادرين حتى على لمس الكرة".

واختتم "أتحدث الإسبانية جيدًا لأنني آمنت منذ أن كنت طفلًا أنني سألعب مع برشلونة، وكان لدي أخصائي علاج طبيعي في نيوكاسل كنا نتحدث سويا الإسبانية".

وتفوق برشلونة على بايرن ميونيخ الذي ابدى اهتماما متزايدا في الفترة الأخيرة لضم اللاعب الدولي الإنجليزي.

وسيكون جوردن اللاعب الإنجليزي رقم 13 الذي يمثل برشلونة، بعد الثنائي الأبرز جاري لينكر وماركوس راشفورد.

ووفقا للتقارير الإنجليزية، سيحصل إيفرتون على 15% من قيمة انضمام جوردون لبرشلونة بعدما باع لاعبه في 2023 لنيوكاسل مقابل 50 مليون يورو آنذاك.

وخاض جوردون الموسم المنقضي مع نيوكاسل 46 مباراة مسجلا 17 وصنع 5 آخرين.

الإنجليزي البالغ 25 عاما منذ انضمامه لنيوكاسل 152 مباراة سجل 39 هدفا في جميع المسابقات، وتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.