مدرب البرتغال: لا تشكيك في مشاركة رونالدو بكأس العالم 2030

الجمعة، 29 مايو 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد المجر

لا يشك روبرتو مارتينيز المدير الفني لـ منتخب البرتغال في قدرة كريستيانو رونالدو على المشاركة في كأس العالم 2030.

ويستعد منتخب البرتغال للمشاركة في كأس العالم 2026 حيث المشاركة السادسة لرونالدو في البطولة بدءا من نسخة 2006.

وقال المدير الفني لـ منتخب البرتغال عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2030؟ لا ينبغي أن يُشكك أحد في ذلك".

وأضاف "نتمنى أن نتمكن من نقل نموذج كريستيانو رونالدو إلى جميع لاعبي كرة القدم الشباب في البرتغال لأنه قدوة لهم".

وكشف "توصلنا، نحن الجهاز التدريبي للمنتخب البرتغالي، إلى استنتاج مفاده أن رونالدو لا يلعب للفوز بلقب جماعي أو فردي محدد".

وتابع "لا يُعرف كريستيانو بما يأكله، بل بشغفه الجامح. فمهما حقق من انتصارات، يبقى لديه في اليوم التالي نفس الشغف للتطور".

وأوضح "عملت مع العديد من اللاعبين الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا أو بالكرة الذهبية، وفي اليوم التالي يفقدون حماسهم. ما نراه مع رونالدو هو مثال على عقلية مختلفة".

وأتم "أعتقد أن وجود هذا الهدف هو ما يسمح بطول العمر. بالطبع، هناك جانب وراثي، والجهد الذي يبذله، فهو يستخدم كل ما يمكن أن يفيد جسده وعقليته".

رونالدو قائد النصر السعودي قاد فريقه لتحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وخاض رونالدو بقميص البرتغال 226 مباراة دولية وسجل 143 هدفا وكلاهما رقمين قياسيين، كما سجل في 5 نسخ كأس عالم.

وتستضيف البرتغال وإسبانيا والمغرب بالإضافة للأرجنتين وباراجواي وأوروجواي نهائيات كأس العالم 2030 التي تشهد الاحتفال بمرور 100 عام على تنظيم أول نسخة.

وإذا شارك رونالدو في نسخة 2030 سيكون بعمر 45 عاما وربما يكسر رقم عصام الحضري حارس منتخب مصر الذي شارك في نسخة 2018.

ويتواجد منتخب البرتغال في 2026 بمجموعة تضم الكونغو الديقراطية واوزبكستان وكولومبيا.

