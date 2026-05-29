العراق يتفوق على أندورا بهدف علي يوسف استعدادا لكأس العالم

انتصر منتخب العراق على أندورا وديا بنتيجة 1-0 وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب العراق في مجموعة فرنسا والنرويج والسنغال.

وجاء الهدف الوحيد بتصويبة أكثر من رائعة عن طريق علي يوسف سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 19.

ويخوض منتخب أسود الرافدين معسكره التحضيري لكأس العالم في إسبانيا.

ويلتقي منتخب العراق مع إسبانيا وديا يوم 4 يونيو الجاري في إسبانيا ثم يواجه فنزويلا في ختام التحضيرات في مدينة شكاغو الأمريكية.

وسبق أن أعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق قائمته الأولية والتي تخوض المعسكر التحضيري في إسبانيا.

وجاءت قائمة منتخب العراق لمعسكر إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل - فهد طالب - جلال حسن - كميل سعدي

خط الدفاع: ريبين سولاقا - مناف يوسف - أكرم هاشم - زيد تحسين - هيثم جبار - فرانس بطرس - حسين علي - ميرخاس دوسكي - أحمد مكنزي - داريو نامو - أحمد يحيى - مصطفى سعدون

الوسط: أمير المعماري - كيفين يعقوب - زيدان إقبال - يوسف الأمين - بنت كوركيس - زيد إسماعيل - ألمار شبر - حسن عبد الكريم - يوسف النصراوي - أحمد قاسم - إبراهيم بايش - ماركو فرج

الهجوم: كرار نبيل - علي جاسم - علي الحمادي - أيمن حسين - علي يوسف - مهند علي.

وتأهل منتخب العراق لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في نهائي الملحق العالمي.