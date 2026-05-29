مؤتمر ساكا: لدينا الحماس لصناعة التاريخ.. وهنري دعمني

الجمعة، 29 مايو 2026 - 21:27

كتب : عبد الرحمن شريف

شدد بوكايو ساكا جناح أرسنال على أن مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي لن تكون سهلة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الدافع الكافي لتحقيق إنجاز تاريخي.

ويواجه أرسنال باريس سان جيرمان غدا السبت في نهائي أبطال أوروبا.

وقال ساكا في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن لدينا ما يكفي من الحماس قبل مباراة الغد، نحن نعرف تاريخ النادي، ونعلم أن لدينا فرصة لصناعة التاريخ بالفوز باللقب لأول مرة كلاعبين، وهذا وحده دافع كبير لنا".

وعن تواصل تييري هنري معه قال: "نعم، أرسل لي رسالة في وقت سابق، أعتقد أنه موجود بالخارج وقال إنه قادم، لقد كان داعمًا بشكل مستمر طوال الموسم في اللحظات الجيدة والسيئة، ولدي الكثير من الحب له وأقدّر ذلك".

وعن التعامل مع ضغط المباراة قال: "لا أفكر في الأمر كثيرًا، هذه طريقتي، أحاول الاستمتاع والتركيز على اللحظة والبقاء حاضر الذهن، وأترك الباقي في يد الله".

وواصل "أعرف جيدًا من أين بدأت رحلتي عندما كنت في السابعة أو الثامنة من عمري، وقتها كان حلم الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مع أرسنال يبدو بعيدًا جدًا".

وأردف "الأسبوع الماضي جعل كل شيء يبدو حقيقيًا، وغدًا أنا متحمس جدًا لفرصة الفوز بلقب آخر وصناعة التاريخ للنادي".

وأتم "نحن فريق مترابط جدًا ونتفاهم بشكل كبير. مستعدون للقتال من أجل بعضنا البعض داخل وخارج الملعب، ونأمل أن يمنحنا ذلك أفضلية غدًا".

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

ويريد أرسنال تحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.

