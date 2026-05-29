طنطاوي وثابت منسقان إعلاميان في كأس العالم 2026

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مصطفى طنطاوي خبير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ومحمد ثابت، ضمن طاقم المنسقين الإعلاميين لبطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في الفترة شهري يونيو ويوليو المقبلين.

جاء تعيين مصطفى طنطاوي ومحمد ثابت، ضمن 4 عرب فقط، ليؤكد ريادة مصر الإعلامية على الصعيدين الإفريقي والدولي، مدعومة بالنجاحات السابقة التي حققها المصريين أمثال طنطاوي على مدار مشاركاته في بطولات فيفا وكاف، خلال السنوات الماضية.

وعمل مصطفى طنطاوي مسؤولا إعلاميا في بطولة كأس العالم 2022، كما سبق له العمل في بطولات الأمم الإفريقية على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى بطولات الأندية التي ينظمها كاف، دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

يعمل طنطاوي صحفيا، وخبيرا للإعلام لدى الاتحاد الإفريقي، ومحاضرا في الاتحاد الدولي، ومديرا للإعلام والاتصال المؤسسي بنادي بيراميدز.

وسبق له العمل كمدير للإعلام في شركة بريزنتيشن سبورتس "المتحدة للرياضة حاليا"، واستادات، ومديرا للمركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم، كما يجيد التحدث بالعديد من اللغات بخلاف العربية، وهي الإنجليزية، الفرنسية، والإيطالية.

وتواصل مصر ريادتها للعديد من الملفات على المستويين المصري والقاري، في كرة القدم، بمختلف جوانبها ونواحيها، ومنها الإعلامية، بعد تواجد مصريين اثنين من أصل 4 عرب فقط في إدارة العمليات الإعلامية بالحدث القريب الذي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، وهو كأس العالم.

فيما سبق أن عمل ثابت كمنسق إعلامي في الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا)، في تنظيم البطولات الإفريقية منذ 2010.

كما تولي مهمة المسؤول الإعلامي عن المباراة الافتتاحية والنهائية لكأس العالم 2018. وكأس العالم تحت 20 عاما في 2015.

وعمل من قبل في قناة النادي الأهلي وأكثر من قناة وصحيفة مصرية في وقت سابق، بالإضافة لمنصب متحدث رسمي ومسؤول شؤون الإعلام لقطاع الكرة في النادي الأهلي.