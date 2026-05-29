طنطاوي وثابت منسقان إعلاميان في كأس العالم 2026

الجمعة، 29 مايو 2026 - 21:22

كتب : FilGoal

محمد ثابت - مصطفى طنطاوي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مصطفى طنطاوي خبير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ومحمد ثابت، ضمن طاقم المنسقين الإعلاميين لبطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في الفترة شهري يونيو ويوليو المقبلين.

جاء تعيين مصطفى طنطاوي ومحمد ثابت، ضمن 4 عرب فقط، ليؤكد ريادة مصر الإعلامية على الصعيدين الإفريقي والدولي، مدعومة بالنجاحات السابقة التي حققها المصريين أمثال طنطاوي على مدار مشاركاته في بطولات فيفا وكاف، خلال السنوات الماضية.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب في كأس العالم أدفوكات: لا نريد الظهور فقط في كأس العالم كريم حافظ: حسام حسن أعادني للمنتخب بعد غياب طويل.. وسنقدم كأس عالم مشرف سكاي: برناردو سيلفا يقترب من برشلونة قبل كأس العالم

وعمل مصطفى طنطاوي مسؤولا إعلاميا في بطولة كأس العالم 2022، كما سبق له العمل في بطولات الأمم الإفريقية على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى بطولات الأندية التي ينظمها كاف، دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

يعمل طنطاوي صحفيا، وخبيرا للإعلام لدى الاتحاد الإفريقي، ومحاضرا في الاتحاد الدولي، ومديرا للإعلام والاتصال المؤسسي بنادي بيراميدز.

وسبق له العمل كمدير للإعلام في شركة بريزنتيشن سبورتس "المتحدة للرياضة حاليا"، واستادات، ومديرا للمركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم، كما يجيد التحدث بالعديد من اللغات بخلاف العربية، وهي الإنجليزية، الفرنسية، والإيطالية.

وتواصل مصر ريادتها للعديد من الملفات على المستويين المصري والقاري، في كرة القدم، بمختلف جوانبها ونواحيها، ومنها الإعلامية، بعد تواجد مصريين اثنين من أصل 4 عرب فقط في إدارة العمليات الإعلامية بالحدث القريب الذي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، وهو كأس العالم.

فيما سبق أن عمل ثابت كمنسق إعلامي في الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا)، في تنظيم البطولات الإفريقية منذ 2010.

كما تولي مهمة المسؤول الإعلامي عن المباراة الافتتاحية والنهائية لكأس العالم 2018. وكأس العالم تحت 20 عاما في 2015.

وعمل من قبل في قناة النادي الأهلي وأكثر من قناة وصحيفة مصرية في وقت سابق، بالإضافة لمنصب متحدث رسمي ومسؤول شؤون الإعلام لقطاع الكرة في النادي الأهلي.

كأس العالم محمد ثابت مصطفى طنطاوي
نرشح لكم
منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من انضمام أزمون لقائمة كأس العالم مدرب البرتغال: لا تشكيك في مشاركة رونالدو بكأس العالم 2030 العراق يتفوق على أندورا بهدف علي يوسف استعدادا لكأس العالم منافس مصر - إيران تقلب الطاولة على جامبيا وتنتصر بالثلاثة وديا اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب في كأس العالم كاسيميرو: لا داعي لتكرار الأسئلة عن نيمار.. بقية اللاعبين متاحون أدفوكات: لا نريد الظهور فقط في كأس العالم في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا
أخر الأخبار
عامر عامر الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في الدوري المصري 2025-26 6 دقيقة | الدوري المصري
بدون عبد المنعم.. نيس يمطر شباك سانت إيتيان برباعية في ملحق تجنب الهبوط 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري 2025-26 45 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراتي إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 58 دقيقة | الكرة المصرية
مودرن سبورت يعلن رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
جوردون: أتحدث الإسبانية جيدا لأنني كنت أعرف أنني سألعب لـ برشلونة مستقبلا ساعة | الدوري الإسباني
منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من انضمام أزمون لقائمة كأس العالم ساعة | في المونديال
غزل المحلة يختتم الدوري برباعية ضد الحرس.. وتعادل بين الاتحاد والبنك 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا 4 في الجول يكشف تطور مفاوضات الأهلي مع كارفهال وفان بوميل لخلافة توروب
/articles/529974/طنطاوي-وثابت-منسقان-إعلاميان-في-كأس-العالم-2026