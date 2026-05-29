مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية

أشاد عثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان بقوة فريق أرسنال قبل نهائي أبطال أوروبا، مؤكدا أنه فريق متكامل ويملك مدربا مميزا قاده لتحقيق نتائج كبيرة هذا الموسم.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال غدا السبت في نهائي أبطال أوروبا.

وقال ديمبيلي في المؤتمر الصحفي: "أرسنال فريق جيد جدا، يلعب كرة قدم بشكل مميز، وهو قوي في كل الخطوط هجوميا ودفاعيا وكذلك في الكرات الثابتة، لديهم مدرب رائع يقوم بعمل كبير وقد استحق الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتحدث النجم الفرنسي عن طموحاته مع باريس سان جيرمان وقال: "إنه يعيش حالة من التركيز والرغبة الدائمة في التتويج بالألقاب مع الفريق".

وأضاف: "لدي مسؤوليات أكبر منذ انضمامي إلى باريس سان جيرمان، أحاول أن أكون جيدًا داخل الملعب في المباريات الكبيرة أو غيرها، لدي دائمًا هذا الجوع للفوز بالألقاب مع النادي والجهاز الفني والفريق، وهذا هو كل ما يشغل تفكيري، بينما تأتي الجوائز الفردية لاحقًا".

وعن طموحات الفريق قال "أوضح ديمبيلي أن المجموعة الحالية تمتلك رغبة كبيرة في تحقيق إنجازات أوروبية".

وتابع: "نريد دائمًا لعب نهائي دوري أبطال أوروبا في نهاية مايو، العام الماضي حققنا أول لقب وكان تاريخيًا ومهمًا جدًا، ومع بداية كل موسم يبدأ كل شيء من جديد ولدينا رغبة في الفوز بالألقاب، لدينا مجموعة شابة وطموحة، وقد يكون الغد يومًا تاريخيًا جديدًا".

وعن أهمية التتويج بالبطولة الثانية على التوالي قال: "إذا أردنا أن نكون لاعبين كبارًا فعلينا الفوز بهذه الألقاب أكثر من مرة، نحن نملك مجموعة شابة وجهازًا فنيًا رائعًا، ولدينا رغبة كبيرة في المنافسة".

وأثنى ديمبيلي على مدربه لويس إنريكي، قائلا: "أعتقد أنه من أفضل المدربين الذين عملت معهم، ساعدني كثيرًا على التطور داخل وخارج الملعب، ويمنحني أفكارًا تكتيكية أحاول تنفيذها، ومع الوقت تزداد المسؤوليات.

وأتم "الحماس حول المباريات الكبيرة يمنحنا ثقة كبيرة، والجماهير تنتظر منا الكثير ونتمنى أن نسعدهم".

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

ويريد أرسنال تحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.