مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية

الجمعة، 29 مايو 2026 - 20:17

كتب : عبد الرحمن شريف

عثمان ديمبيلي

أشاد عثمان ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان بقوة فريق أرسنال قبل نهائي أبطال أوروبا، مؤكدا أنه فريق متكامل ويملك مدربا مميزا قاده لتحقيق نتائج كبيرة هذا الموسم.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال غدا السبت في نهائي أبطال أوروبا.

وقال ديمبيلي في المؤتمر الصحفي: "أرسنال فريق جيد جدا، يلعب كرة قدم بشكل مميز، وهو قوي في كل الخطوط هجوميا ودفاعيا وكذلك في الكرات الثابتة، لديهم مدرب رائع يقوم بعمل كبير وقد استحق الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة:
قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي وجاهزية ديمبيلي لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال سان جيرمان يختتم الموسم بخسارة الدربي من باريس.. وريمونتادا تاريخية لستراسبورج ضد موناكو مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر

وتحدث النجم الفرنسي عن طموحاته مع باريس سان جيرمان وقال: "إنه يعيش حالة من التركيز والرغبة الدائمة في التتويج بالألقاب مع الفريق".

وأضاف: "لدي مسؤوليات أكبر منذ انضمامي إلى باريس سان جيرمان، أحاول أن أكون جيدًا داخل الملعب في المباريات الكبيرة أو غيرها، لدي دائمًا هذا الجوع للفوز بالألقاب مع النادي والجهاز الفني والفريق، وهذا هو كل ما يشغل تفكيري، بينما تأتي الجوائز الفردية لاحقًا".

وعن طموحات الفريق قال "أوضح ديمبيلي أن المجموعة الحالية تمتلك رغبة كبيرة في تحقيق إنجازات أوروبية".

وتابع: "نريد دائمًا لعب نهائي دوري أبطال أوروبا في نهاية مايو، العام الماضي حققنا أول لقب وكان تاريخيًا ومهمًا جدًا، ومع بداية كل موسم يبدأ كل شيء من جديد ولدينا رغبة في الفوز بالألقاب، لدينا مجموعة شابة وطموحة، وقد يكون الغد يومًا تاريخيًا جديدًا".

وعن أهمية التتويج بالبطولة الثانية على التوالي قال: "إذا أردنا أن نكون لاعبين كبارًا فعلينا الفوز بهذه الألقاب أكثر من مرة، نحن نملك مجموعة شابة وجهازًا فنيًا رائعًا، ولدينا رغبة كبيرة في المنافسة".

وأثنى ديمبيلي على مدربه لويس إنريكي، قائلا: "أعتقد أنه من أفضل المدربين الذين عملت معهم، ساعدني كثيرًا على التطور داخل وخارج الملعب، ويمنحني أفكارًا تكتيكية أحاول تنفيذها، ومع الوقت تزداد المسؤوليات.

وأتم "الحماس حول المباريات الكبيرة يمنحنا ثقة كبيرة، والجماهير تنتظر منا الكثير ونتمنى أن نسعدهم".

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

ويريد أرسنال تحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي وجاهزية ديمبيلي لمواجهة أرسنال في نهائي الأبطال سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال باقي 7 مقاعد.. الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ومواجهات نارية مبكرة فابريجاس: كومو في دوري الأبطال إنجاز تاريخي.. وأتعلم كل يوم كأنني في جامعة كرة القدم سان جيرمان يوضح تفاصيل إصابة ديمبلي قبل أيام من نهائي دوري الأبطال
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سامي يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب مودرن سبورت 49 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية ساعة | دوري أبطال أوروبا
بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب ينتصر على مودرن.. وزد يخطف تعادلا مثيرا من الكهرباء ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب في كأس العالم ساعة | في المونديال
مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر ماركينيوس: نهائي أبطال أوروبا لا يقل أهمية عن كأس العالم 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529971/مؤتمر-ديمبيلي-أرسنال-فريق-قوي-ونبحث-عن-بطولتنا-الثانية