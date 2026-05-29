بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة

الجمعة، 29 مايو 2026 - 20:14

كتب : عبد الرحمن شريف

هدف ألفاريز - أتلتيكو أمام توتنام

حذر نادي أتلتيكو مدريد خصمه برشلونة من الأخبار المتداولة بشأن انتقال خوليان ألفاريز مهاجم الفريق إلى برشلونة.

وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني في الساعات الأخيرة بالانتقال لبرشلونة.

وبدأ الأمر بطريقة ساخرة إذ نشر حساب النادي على منصة "أكس" صورة لامين يامال مرتديا قميص أتلتيكو مدريد وكتب: "أرسلنا فاكسًا إلى برشلونة تتضمن 4 تذاكر لحفل باد باني غدًا، واشتراكًا سنويًا في صحيفة ABC، وكيس بذور عباد الشمس، وفي انتظار الرد لنحضر أنفسنا للإعلان".

ثم عاد وكرر النادي الأمر مع بيدري ثم رافينيا ثنائي الفريق الكتالوني.

وعاد الحساب الرسمي للنادي ليضيف توضيحا ساخرا، مؤكدا "أخيرًا، نود أن ننتهز هذه الفرصة لننفي بشكل قاطع أننا قدمنا ​​عرضًا للمدير الرياضي لنادي برشلونة للانضمام إلى فريق الكشافة لدينا في السوق البرازيلية".

واختتم النادي رسالته "كلا، أتلتيكو مدريد لن يفعل شيئًا كهذا أبدًا. مع ذلك، في الأشهر الأخيرة، نعاني من حملة تشويه ضد أحد لاعبينا. معلومات مسربة بدوافع خفية، و"أخبار كاذبة"، وقلة احترام مستمرة، وآلة دعائية تابعة لنادي برشلونة تختلق قصصًا تافهة، وقرارات تحكيمية قبل المباريات المباشرة. لكن بالطبع، لم يخطر ببالنا أبدًا أن نوظف نائب رئيس الحكام أو أن نلجأ إلى المحسوبية السياسية لتسجيل لاعبينا. الاحترام والقيم".

وأنهى برشلونة الموسم بطلا للدوري الإسباني برصيد 94 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما أنهى أتلتيكو الموسم في المركز الرابع برصيد 72 نقطة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد أقصى برشلونة من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خرج بدون ألقاب.

