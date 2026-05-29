بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة
الجمعة، 29 مايو 2026 - 20:14
كتب : عبد الرحمن شريف
حذر نادي أتلتيكو مدريد خصمه برشلونة من الأخبار المتداولة بشأن انتقال خوليان ألفاريز مهاجم الفريق إلى برشلونة.
وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني في الساعات الأخيرة بالانتقال لبرشلونة.
وبدأ الأمر بطريقة ساخرة إذ نشر حساب النادي على منصة "أكس" صورة لامين يامال مرتديا قميص أتلتيكو مدريد وكتب: "أرسلنا فاكسًا إلى برشلونة تتضمن 4 تذاكر لحفل باد باني غدًا، واشتراكًا سنويًا في صحيفة ABC، وكيس بذور عباد الشمس، وفي انتظار الرد لنحضر أنفسنا للإعلان".
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
ثم عاد وكرر النادي الأمر مع بيدري ثم رافينيا ثنائي الفريق الكتالوني.
HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
وعاد الحساب الرسمي للنادي ليضيف توضيحا ساخرا، مؤكدا "أخيرًا، نود أن ننتهز هذه الفرصة لننفي بشكل قاطع أننا قدمنا عرضًا للمدير الرياضي لنادي برشلونة للانضمام إلى فريق الكشافة لدينا في السوق البرازيلية".
Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño.— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
واختتم النادي رسالته "كلا، أتلتيكو مدريد لن يفعل شيئًا كهذا أبدًا. مع ذلك، في الأشهر الأخيرة، نعاني من حملة تشويه ضد أحد لاعبينا. معلومات مسربة بدوافع خفية، و"أخبار كاذبة"، وقلة احترام مستمرة، وآلة دعائية تابعة لنادي برشلونة تختلق قصصًا تافهة، وقرارات تحكيمية قبل المباريات المباشرة. لكن بالطبع، لم يخطر ببالنا أبدًا أن نوظف نائب رئيس الحكام أو أن نلجأ إلى المحسوبية السياسية لتسجيل لاعبينا. الاحترام والقيم".
No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando…— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
وأنهى برشلونة الموسم بطلا للدوري الإسباني برصيد 94 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
فيما أنهى أتلتيكو الموسم في المركز الرابع برصيد 72 نقطة.
يذكر أن أتلتيكو مدريد أقصى برشلونة من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خرج بدون ألقاب.