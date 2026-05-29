المقاولون العرب ينتصر على مودرن.. وزد يخطف تعادلا مثيرا من الكهرباء

اختتم المقاولون العرب موسمه في الدوري المصري بالفوز على مودرن سبورت بنتيجة 3-1 في الجولة 13 والأخيرة من مرحلة تفادي الهبوط.

فيما خط زد التعادل أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-1.

وحُسمت مقاعد الهبوط قبل جولة على النهاية بهبوط كل من كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي لدوري المحترفين.

وتقدم المقاولون العرب بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق محمد عبد الناصر بتصويبة من خارج الـ 18 مستفيدا من خروج خاطئ من الحارس أحمد يحيى.

وفي الدقيقة 14 ضاعف مصطفى صبحي النتيجة بالهدف الثاني بعدما انفرد وراوغ الحارس وسجل في الشباك.

وأصبحت النتيجة 3-0 لذئاب الجبل بتصويبة من عبد الناصر من داخل منطقة الجزاء.

وقلص يوسف جلال النتيجة بهدف بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

وأصبح رصيد المقاولون العرب 38 نقطة في المركز الـ 13.

فيما توقف رصيد مودرن عند 37 نقطة تراجع بها للمركز الـ 14.

أهداف مباراة المقاولون العرب أمام مودرن سبورت في دوري NILE التي انتهت بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 3-1 — May 29, 2026

وفي استاد القاهرة، تقدم علي سليمان للكهرباء في الدقيقة 48 عن طريق علي سليمان بعد استلام رائع وتصويبة قوية باغت بها الحارس.

وارتقى الدولي الإريتري لصدارة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أحمد ياسر ريان.

وتعادل زد بهدف علي جمال بلمسة مستغلا غياب الرقابة خلال تنفيذ الركنية لتنتهي المباراة بالتعادل بفضل هدفه في الدقيقة 90+4.

وأنهى زد الموسم برصيد 49 نقطة في المركز التاسع، فيما هبط الكهرباء وفي رصيده 32 نقطة.