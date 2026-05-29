اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب في كأس العالم

أوضح اتحاد الكرة المصري حقيقة طلب سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك بدءا من يوم 11 يونيو المقبل.

وجاء بيان الاتحاد المصري

ينفي الاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتردد بشأن سفر 15 فرداً إضافياً ضمن بعثة منتخب مصر الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التقارير والأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تواجد أفراد وإداريين إضافيين لا أساس له من الصحة على أرض الواقع، وأن مجلس إدارة الاتحاد حريص كل الحرص على اقتصار التمثيل على الرسمي فقط في بعثة المنتخب الوطني بكأس العالم.

كما يؤكد الاتحاد المصري أن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد هو رئيس بعثة المنتخب في بطولة كأس العالم، ولن يسمح بمرافقة أي أعداد إضافية مع البعثة الرسمية.

اتحاد الكرة ينفي سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "غير صحيح ما تم تداوله بشأن التقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتحمل أي نفقات أو ترتيبات خاصة ببعثات غير البعثة الرسمية خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026".

وأوضح المصدر "البعثة الرسمية للمنتخب الوطني هي الوحيدة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويتم تسكينها وتنظيم جميع الأمور الخاصة بها وفقًا للوائح والإجراءات المعمول بها من جانب الاتحاد الدولي".

وشدد المصدر "لم يتم التقدم بأي طلب يتعلق باستضافة أو تحمل تكاليف البعثة الإعلامية أو أي وفود أخرى خارج إطار البعثة الرسمية المعتمدة".

واختتم المصدر تصريحاته "ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة".

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم الخميس 21 مايو الجاري في مركز المنتخبات الوطنية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا