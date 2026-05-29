مؤتمر إنريكي: أرسنال استحق الدوري الإنجليزي.. والفوز بأبطال أوروبا مرتين يمنحنا دافعا أكبر

تحدث لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيدًا بما قدمه الفريق الإنجليزي تحت قيادة ميكيل أرتيتا، ومؤكدًا جاهزية فريقه للنهائي المرتقب.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال غدا السبت في نهائي أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي: "لست متفاجئا برؤية أرسنال يفوز بالدوري الإنجليزي، لقد استحقوا ذلك هذا الموسم وكانوا الأكثر ثباتًا، هذا هو الموسم السابع لأرتيتا مع الفريق، ويمكنك أن ترى بوضوح نوعية الفريق الذي بناه".

وأضاف "إذا كنت صادقا، فقد أحببت كل المباريات التي خضناها في الأدوار الإقصائية، أعتقد أننا أظهرنا خلال هذه المباريات الثماني حقيقة الفريق الذي نحن عليه".

وواصل "عانينا كثيرا، وكنا بحاجة لذلك، والوصول إلى النهائي مجددا أمر صعب للغاية على الجميع وتاريخي بالنسبة لنا".

وأردف "استمتع بهذا النوع من المباريات، لأنك لا تعرف متى ستلعب نهائيًا آخر من هذا النوع".

كما تحدث عن الضغوط المحيطة بالنادي الباريسي قائلا: "دائما هناك ضجيج حول باريس سان جيرمان، وإذا خسرت مباراة فلن يهتم أحد بما قدمته من قبل، عندما تكون لاعبا في باريس سان جيرمان يجب أن تكون مستعدا لهذا الأمر".

وأكمل "يمكنك أن تدخل سريعا في الفوضى، لكن هذا هو الواقع، وقد أظهرنا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة أننا فريق يلعب بثبات واستمرارية".

وعن مقارنة النهائي الحالي بنهائي الموسم الماضي قال: “من الصعب مقارنة نهائيين مختلفين، لكنني أعتقد أن هناك مرشحا للفوز في هذا النهائي بصراحة".

وأضاف "يجب استغلال التفاصيل الصغيرة والبقاء في أجواء المباراة طوال 90 دقيقة، لأن التوتر والضغوط دائما ما تكون كبيرة في مثل هذه المباريات".

وشدد "لا يوجد دافع أكبر من لعب نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم "من الرائع أن تمتلك الرغبة في الفوز بأول دوري أبطال في تاريخ النادي، لكن الفوز باللقب مرتين متتاليتين يمنحك دافعًا أكبر".

وعن الغيابات قال "نعم، أشرف حكيمي ونونو مينديش سيكونان حاضرين في النهائي".

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقبه الثاني بعدما حقق البطولة الموسم الماضي أمام إنتر بنتيجة 5-0.

ويريد أرسنال تحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.